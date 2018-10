Blitz della Polizia. L’arma era nascosta all’interno di un calzino, a sua volta occultato sotto una tegola del tetto dell’abitazione. Le droghe in un contenitore in plastica

GIULIANOVA – Nel pomeriggio del 15 ottobre la Squadra Mobile della Questura di Teramo ha effettuato una perquisizione, prima personale e domiciliare, nei confronti di un uomo ritenuto sospetto, a Giulianova.

In seguito è stato arrestato un 31enne italiano, di Giulianova, poiché è stata rinvenuta una pistola semiautomatica marca Browing calibro 7,65 con relativo caricatore rifornito con 7 proiettili e una scatola con 26 proiettili dello stesso calibro.

La pistola è risultata compendio di un furto avvenuto a Bologna nel 2011 ed era occultata all’interno di un calzino, nascosto sotto una tegola del tetto dell’abitazione.

All’interno dell’abitazione sono stati rinvenuti, all’interno di singole buste in cellophane, dosi di cocaina, eroina e marijuana occultati all’interno di un contenitore in plastica in cucina e due bilancini di precisione, sostanza da taglio ed altro materiale per il confezionamento.

Le droghe erano destinate al mercato della costa teramana.

