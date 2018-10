Il fulcro dell’esposizione non poteva che essere il documentario: ogni giorno sono stati proiettati 72 documentari per un totale di 1053 minuti suddivisi in sei sale dal 6 al 16

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Mancano poche ore alla chiusura dell’EXPO “25 anni per cominciare”, una mostra allestita presso la Palazzina Azzurra di San Benedetto per omaggiare il quarto di secolo d’attività della Fondazione Libero Bizzarri. L’esposizione è stata aperta al pubblico dal 6 al 16 ottobre, ma rimarrà aperta nelle mattine del 17, 18 e 19 ottobre per ospitare le classi di terza media degli istituti scolastici del territorio.

Gli incontri con gli studenti delle terze medie dei tre ISC di San Benedetto sono laboratori di “Cinema Documentario-Guida all’analisi e alla visione dei generi del documentario”. I laboratori sono una delle attività del Progetto MediaLab promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno

Il fulcro dell’esposizione non poteva che essere il documentario: ogni giorno sono stati proiettati 72 documentari per un totale di 1053 minuti suddivisi in 6 sale:

– SALA 25 ANNI PER COMINCIARE: Le immagini più belle dei 25 anni della Fondazione Bizzarri;

– SALA “GLI SGUARDI DEI GRANDI”: Le opere dei grandi ospiti delle 25 edizioni del Festival del Documentario; – SALA “BIZZARRI, IL CALCIO E…”: Il tema affrontato negli ultimi 2 anni dalla Fondazione; – SALA LIBERO BIZZARRI: I documentari del cineasta che dà il nome alla Fondazione; – SALA ITALIADOC: Le opere italiane premiate nelle 25 edizioni; – SALA “GLI SGUARDI DEL BIZZARRI”: Le produzioni della Fondazione Libero Bizzarri;

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 8 volte, 8 oggi)