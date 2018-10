MONTEFIORE DELL’ASO – L’associazione Tienimi un posto al cinema in collaborazione con il comune di Montefiore dell’Aso organizza una rassegna in continuità con le edizioni agostane delle Sinfonie di Cinema curate dallo scenografo Giancarlo Basili. La prima edizione, composta da film di diversa natura con registi dallo stile ed il tono differente, è scandita in sei serate e in due appuntamenti domenicali con il cinema di animazione per i più piccoli, così da offrire un ampio spettro di possibilità ed avvicinare anche e soprattutto i più giovani all’arte cinematografica.

Si va della commedia in agrodolce di Mazzacurati alla grande tradizione di Scola per arrivare al documentario con Italo Moscati e ad una rivisitazione biografica di un grande artista del nostro territorio: Andrea Pazienza.

Primo spettacolo venerdì 19 ottobre ore 21 presso la sala proiezione del complesso museale San Francesco di Montefiore (con annesso il museo del cinema): “La sedia della felicità” di Carlo Mazzacurati.

