CUPRA MARITTIMA – Appuntamento culturale.

Venerdì 19 ottobre, alle ore 18 presso la Chiesa di Sant’Egidio di Cupra Marittima si terrà “Quattro passi tra Cupra e Marano”.

Saranno presentate le ricerche dell’università Ca Foscari di Venezia su Marano: si tratta di un progetto di archeologia medioevale, uno dei primi in ambito regionale, che oltre a far luce su alcuni aspetti poco indagati della storia cittadina, darà degli utilissimi elementi per l’implementazione di nuove politiche per la valorizzazione del Borgo.

Un appuntamento da non perdere per i cittadini di Cupra Marittima. Ingresso libero.

