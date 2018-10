SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Per la Samb è arrivata l’ora del riscatto, il momento di reagire dopo un avvio di campionato letteralmente da incubo con zero vittorie e un desolante ultimo posto dopo sei uscite. Al Riviera alle 18 e 30 arriva l’Imolese di mister Alessio Dionisi. I rossoblu romagnoli dovrebbero schierarsi col 4-3-1-2 ma rispetto all’ultima uscita (vittoria casalinga contro il Gubbio per 1-0) potrebbero cambiare qualcosa. Praticamente senza terzini a sinistra (infortunati Fiore e Sereni), il mister degli ospiti, ancora imbattuti, dovrebbe adattare nella posizione il laterale destro Giacomo Sciacca. A centrocampo dovrebbero giocare Gargiulo, Carraro e l’ex Santarcangelo Valentini ma occhio anche al possibile schieramento di Bensaja. Davanti possibile un terzetto tutto “scuola Juve”: dal trequartista Luca Belcastro a Giuseppe Giovinco (fratello minore del più famoso Sebastian) passando per la prima punta Eric Lanini, hanno tutti frequentato il settore giovanile della Vecchia Signora.

La Samb di Roselli invece, potrebbe schierare ancora una volta un ibrido fra il 4-3-1-2 e il 4-4-2. Per sostituire lo squalificato Zaffagnini c’è ballottaggio fra Biondi e Di Pasquale mentre Rapisarda potrebbe tornare a fare il terzino a tutti gli effetti. Dal centrocampo in sù le strade sono due: o viene schierato dal 1′ Gemignani in un 4-4-2 puro oppure a fare la mezz’ala destra in un 4-3-1-2 va Bove (o un altro centrocampista, magari anche il giovane Rocchi) che all’occorrenza potrebbe spostarsi esterno completando la linea a 4 con Signori, Gelonese e Calderini esterno sinistro. A suggerire dietro a Stanco probabile il ritorno di Russotto.

Samb (4-3-1-2/4-4-2) All.: Giorgio Roselli

Sala

Rapisarda Miceli Di Pasquale (Biondi) Cecchini

← Bove (Rocchi) Signori Gelonese

Russotto

Stanco Calderini →

Lanini Giovinco

Belcastro

Gargiulo Carraro Valentini

Sciacca Carini Boccardi Garattoni

Rossi

Imolese (4-3-1-2) All.: Alessio Dionisi

