SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La sambenedettese Emma Silvestri si piazza al quinto posto alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires con 2:01.50 in due gare nei 400 ostacoli.

Il 16 ottobre è andata in scena la seconda manche in Argentina dopo essersi piazzata quarta nel primo turno di un paio di giorni fa.

Emma. vice campionessa europea di categoria termina Gara 2 in 1:00.62 dovendo affrontare anche un ostacolo in più: “Purtroppo l’atleta brasiliana (al secondo posto in quel momento, finirà settima) cade all’ultimo ostacolo e finisce nella corsia della marchigiana” si legge nella nota della Fidal Marche.

La gara di Emma Silvestri, 16 ottobre (video Fb Fidal Marche)

Emma Silvestri (COLLECTION ATLETICA SAMBENEDETTESE) si piazza 5° alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires! Posted by FIDAL Marche on Tuesday, 16 October 2018

Comunque un risultato positivo e un’esperienza importante per la sambenedettese, atleta della Collection Atletica Samb.

