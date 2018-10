SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Arriva finalmente anche nelle Marche il Digitalmeet, il più grande festival italiano dell’alfabetizzazione digitale organizzato da Fondazione Comunica, con un evento gratuito dal titolo “Digital Transformation e 4.0: quanto stiamo pensando alle competenze chiave?”, sabato 20 ottobre dalle ore 9 presso il Forum Salute & Benessere a San Benedetto del Tronto, località Porto d’Ascoli.

Tematica centrale saranno le competenze e le risorse umane nell’ambito della trasformazione digitale, passando attraverso il tema dicotomico dell’”assumere nuove persone o formare nuove competenze”.

L’evento è rivolto non solo ad aziende ed imprenditori, ma a tutta la filiera della conoscenza, comprese quindi scuole ed università.

Interverranno tre esperti del mondo digitale: Giuseppe De Nicola, ideatore nel 2005 del Premio Best Practices per l’Innovazione per conto di Confindustria Salerno, di cui è stato presidente del gruppo Servizi Innovativi dal 2011 al 2015 e Co-founder nel 2016 della Fondazione Ampioraggio; Massimiliano Margarone, Vice Presidente del Comitato Italiano Ingegneria dell’Informazione (C3I) e consulente dell’Associazione Europea T&D Europe, fondatore e CEO di SPX Lab nel 2010 (una realtà italiana leader nell’ICT e nel design in ambito comunicazione digitale), oltre che di startup in ambito ICT e membro di diverse Commissioni tecniche e di empowerment; Alessandro Loggi, Co-founder di Cving, start up innovativa di digital recruiting e membro del consiglio di amministrazione del HR City Hub.

Attesissimo inoltre il collegamento in diretta da Padova con l’intervento di Diego Gil Hermida, fondatore di Singularity University Italy e star dell’edizione 2018 del Digitalmeet.

Una vera e propria lectio magistralis dal titolo “Guardare, immaginare, costruire, diventare futuro”, durante la quale esporrà la sua visione del nuovo rapporto che si va creando tra uomo e macchina, nel contesto di un’evoluzione tecnologica i cui confini sono ancora tutta da definire.

Infine, tavola rotonda con Responsabili Risorse Umane di aziende marchigiane.

L’evento si colloca nell’ambito del Digitalmeet 2018, il più grande festival italiano sull’alfabetizzazione digitale, come attestano le oltre 19 mila presenze registrate nell’edizione 2017, e gli oltre 143 eventi organizzati nelle regioni Veneto, Friuli, Trentino, Emilia Romagna, Lombardia, Calabria, Sicilia e Abruzzo.

Organizzatrice dell’evento l’azienda Partner Srl di Spinetoli, coordinatrice regionale Marche-Abruzzo di Fondazione Comunica. Modererà i lavori Fabrizio Luciani, amministratore unico di Partner Srl.

