Il Mediterraneo sta diventando oggetto di conquista delle grandi compagnie che si occupano di crociere. Sempre più spesso, infatti, gli italiani scelgono di prenotare una crociera al posto della solita vacanza. Il motivo è molto semplice. Nelle moderne navi da crociera è possibile godere di una qualità del soggiorno che nulla ha da invidiare ai più lussuosi hotel del mondo.

Il tutto con la possibilità di visitare mete differenti e con il vantaggio, non trascurabile, di poter spendere meno che in molte località Europee. Insomma organizzare una crociera nel mediterraneo, oltre che molto divertente e affascinante è diventata, anche, una cosa alla portata di tutti.

Al giorno d’oggi il numero delle persone che possono permettersi di prenotare una crociera, rispetto agli anni passati, è sensibilmente aumentato grazie alle tante offerte proposte dalle principali compagnie e dai tour operator, come quelle proposte da Costa Crociere (clicca qui).

Come detto, una delle soluzioni più interessanti, che possiamo sicuramente trovare, a prezzi veramente molto vantaggiosi, è la crociera nel Mediterraneo: da un lato si ha l’opportunità di poter visitare sia i luoghi ricchi di storia dove si sono sviluppate le culture degli antichi Greci, Romani ed Egizi, sia le città d’arte con i loro musei e palazzi, dall’altro si può godere del lusso e del relax delle navi da crociera.

Inoltre in questi ultimi anni con l’avvento di internet sul web sono nati dei siti che consento alle persone di poter prenotare una crociera in modo estremamente semplice, veloce e, grazie anche alle varie offerte low cost reperibili online, a prezzi veramente convenienti.

Ma rispetto alla prenotazione tramite un’agenzia di viaggi la prenotazione online risulta essere veramente molto più conveniente? Scopriamolo con questo articolo.

Quali sono i servizi inclusi e quali esclusi dal prezzo di prenotazione?

Nei servizi inclusi nel prezzo di prenotazione solitamente sono compresi sia il servizio di pensione completa, con l’esclusione delle bevande, sia l’utilizzo delle attrezzature sportive disponibili a bordo e la partecipazione alle attività ricreative e di intrattenimento.

Inoltre generalmente, in base al tipo di compagnia scelta, possono essere incluse nel prezzo della prenotazione anche le tasse portuali e le quote d’iscrizione. Il consiglio è quello di prenotare direttamente presso la compagnia. In caso si optasse per degli intermediari è bene essere sicuro di quello che viene incluso all’interno del pacchetto acquistato.

Infatti non tutti i servizi di prenotazione online offrono informazioni chiare in merito. In caso di dubbi il consiglio è quello di mandare un’email o richiedere assistenza sulla prenotazione così da poter personalizzare la propria vacanza secondo le proprie esigenze.

Prenotare online una crociera

I prezzi per una crociera nel Mediterraneo variano sensibilmente se la prenotazione viene effettuata tramite un’agenzia fisica, sul sito di una compagnia di navigazione o online, infatti non è inusuale che i passeggeri che salgono sulla stessa nave possano aver pagato un costo di prenotazione diverso.

Il prezzo finale per una prenotazione di una crociera può variare se il pacchetto comprende un’offerta All Inclusive oppure un pacchetto base, inoltre può anche variare in base alle offerte proposte dalle stesse compagnie navali, dal periodo in cui si intende prenotare e dalla tipologia di nave da crociera.

Quindi in base a questi fattori per un prezzo finale low cost per una crociera nel Mediterraneo si può partire da delle offerte che vanno dai 199 euro a persona, fino ad arrivare ai 2000 euro a passeggero.

Per effettuare una prenotazione online, oltre a fornire un indirizzo email, bisognerà anche fornire il nome, il cognome e la data di nascita di tutte le persone che parteciperanno alla crociera, il pagamento invece potrà essere effettuato con la carta di credito ma alcune compagnie navali consentono di poter pagare anche tramite bonifico bancario

