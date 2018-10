SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Non solo pattinaggio sul ghiaccio, c’è anche l’hockey sul ghiaccio ad essere rappresentato nella provincia. Oltre all’olimpionico di pista lunga, Riccardo Bugari, il giornalista monteprandonese Paride Travaglini, coordinatore della pagina di sensibilizzazione ed educazione alimentare “Io Mangio Konsapevole” è l’unico arbitro di hockey su ghiaccio del Centro Italia.

Di recente ha partecipato al raduno tecnico insieme ad altri 110 arbitri svoltosi a Baselga di Pinè, sotto la guida del presidente GAHG ( Gruppo arbitri hockey sul ghiaccio) Renzo Stenico supervisore IIHF, uomo di grande esperienza e credibilità a livello nazionale ed internazionale.

Da ben 14 anni Paride Travaglini è inserito nell’organico nazionale ed in considerazione della stima da parte del presidente e di tutto il direttivo, e delle sue competenze, partecipa ai seminari nella doppia veste di arbitro e relatore. È infatti nutrizionista, preparatore atletico e formatore sportivo e rappresenta un valore aggiunto assieme all’americano Luigi Cavallaro dell’USA Hockey.

I suoi interventi hanno riguardato l’importanza dell’ alimentazione nell’ambito sportivo e nello specifico nell’hockey e nell’ arbitraggio, le tipologie più appropriate di allenamento e le competenze psicologiche dell’arbitro. Inoltre ha dato il proprio contributo per la tecnica di pattinaggio e i test atletici e sul ghiaccio che gli arbitri hanno dovuto affrontare.

Ringraziamenti sono arrivati dal presidente Stenico che lo ha voluto premiare, facendolo scendere in campo in un’amichevole maschile di serie C e nella tiratissima partita U17 Caldaro-Merano, valevole come prima di campionato.

