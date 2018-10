GROTTAMMARE – Dopo tre pareggi la Gmd Grottammare di mister Pompei fa bottino pieno contro la Orsini Monticelli, che la precedeva di quattro lunghezze in classifica, gara valevole per il campionato di seconda categoria girone H.

I primi 45 minuti finiscono 0-0 senza grandi occasioni per le due squadre che si sono limitate a contenere ed a controllare le poche azioni offensive.

Nella ripresa la Gmd parte bene, dando la sensazione di avere più gamba ed affacciandosi pericolosamente in area avversaria. All’ottavo minuto una punizione magistrale di Calvaresi libera Ruggeri in area che con tocco morbido di testa fulmina l’estremo difensore ospite.

Passano pochi minuti e al quarto d’ora discesa sulla sinistra e cross ancora di Calvaresi per Iozzi, libero in area che cicca la palla traendo in inganno Vitelli che involontariamente batte il proprio portiere: 2-0 per la Gmd.

Gli ospiti provano a reagire, ma senza creare grossi pericoli ai locali che controllano bene la situazione senza correre grossi pericoli. È ancora la squadra di mister Pompei, invece, con un bel contropiede a colpire nuovamente con Lucidi che, servito in area, batte Oresti. Partita praticamente conclusa, ma allo scadere si riaccende.

Rigore per la Orsini, va alla battuta Capponi (subentrato nella ripresa) ma Malacchi si oppone con una splendida parata per il 3-0 finale.

Bella prova della Gmd che ora si appresta ad affrontare il derby nella prossima gara contro l’Agraria.

TABELLINO

GMD GROTTAMMARE-ORSINI MONTICELLI 3-0

Gmd Grottammare: Malacchi, Talamonti, Mosca, Ruggeri,Cocci, Calvaresi, Piccirilli, Rivosecchi, Villani,Lizzi, Lucidi. All.: Pompei

Orsini Monticelli: Oresti,Di Bartolomei, Bonfini, Schicchi,Transatti, Paoletti, Salvagno,Vitelli,Silvestri, Pignoloni, Cappotti. All.:Tarli.

Arbitro: Buttafoco di San Benedetto del Tronto

