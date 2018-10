La donna è stata bloccata per detenzione illecita di stupefacenti, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Ascoli Piceno

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Controlli su tutta la costa, da parte delle Forze dell’Ordine, per combattere il gravoso fenomeno dello spaccio di droga.

Nei giorni scorsi a San Benedetto del Tronto i carabinieri hanno bloccato una quarantenne del posto che, visibilmente nervosa durante un controllo in bicicletta, è stata trovata in possesso di svariate dosi di eroina, pronte per essere spacciate.

La donna è stata arrestata per detenzione illecita di stupefacenti, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Ascoli Piceno.

