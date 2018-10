A Cupra Marittima, i militari della Compagnia CC di San Benedetto del Tronto hanno arrestato sempre in flagranza di reato un ventisettenne cuprense, trovato in possesso di ben 200 grammi di cocaina, pronta per essere spacciata. Al giovane si sono aperte le porte del carcere di Fermo, come disposto dalla Procura fermana

