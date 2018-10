L’atleta sambenedettese ha dato un apporto fondamentale ai campionati continentali di canna da riva di Heraklion, in Grecia. Competizione dove le due formazioni azzurre in gara hanno ottenuto un primo ed un terzo posto

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La pesca sportiva italiana torna ai vertici europei grazie anche all’apporto del sambenedettese Zefferino Guidi.

Le due formazioni azzurre, infatti, hanno conquistato il primo e il terzo posto ai campionati continentali di canna da riva di Heraklion, in Grecia, rendendo impossibile l’attacco tentato fino all’ultima cattura dalla nazionale del Portogallo B, staccato di un solo punto dalla medaglia d’oro.

Ottima la prestazione di Zefferino Guidi e di tutta la formazione B che ha conquistato anche una medaglia d’oro individuale con Teodoro Di Paola, contribuendo al terzo posto di squadra che ha completato un’edizione unica degli Europei di canna da riva. Guidi, che in passato è stato anche selezionatore di questa nazionale, ha gareggiato con materiale della Maver, azienda che si è complimentata con l’atleta sambenedettese per l’ottima prestazione in campo continentale, visto che ben otto azzurri si sono piazzati tra i primi quindici della classifica.

Il pescatore sambenedettese ha vinto a fine agosto la terza edizione del Golden League, precedendo il suo compagno dell’Apsd San Benedetto Maver Christian Buccione, il portoghese André Baltazar e l’altro rossoblù Luigi Legname. L’Associazione Pesca Sportiva Dilettantistica San Benedetto viene fondata nell’anno 2004 da un’idea dei fratelli Zefferino e Nicola Guidi e da Lorenzo Secchiaroli.

La società, con sede sociale a San Benedetto del Tronto, è impegnata a livelli nazionali nell’attività agonistica nella pesca sportiva in mare nelle specialità: surfcasting, canna da riva e canna da natante.

Inoltre, si è sempre distinta in modo positivo anche per l’organizzazione di svariate manifestazioni agonistiche anche internazionali, tra cui la finale dello scorso anno della Golden League, il Trofeo Del Piceno Colmic Memorial Benedetto Pompilii e il Trofeo Città di San Benedetto Memorial Sergio Giacoia, entrambi trofei di canna da riva validi per il circuito della Coppa Italia; ma anche i campionati italiani di canna da riva under 16, under 21, femminile e over 50, il campionato italiano a coppie di canna da natante, il campionato italiano per società di canna da natante e, infine, il campionato Italiano a box di Surfcasting.

