SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Per permettere l’esecuzione di lavori in un edificio situato all’intersezione tra via Dandolo e via Morosini, giovedì 18 ottobre a San Benedetto, dalle 9 alle 12, sarà in vigore il divieto di transito veicolare nel tratto di via Morosini compreso tra la rotatoria F.lli Merlini e via Dandolo.

La tempistica è stata concordata con la Polizia Municipale per ridurre al minimo i disagi per la circolazione.

