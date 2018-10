PORTO SAN GIORGIO – Esordio in Serie B2 femminile per la De Mitri Volley Angels Project alla palestra Nardi di Porto San Giorgio. Le ragazze allenate da Francesco Napoletano e Maurizio Ciotola hanno affrontato la testa di serie numero uno del girone H, la Termoforgia Moviter Castelbellino, che ha rispettato i favori del pronostico, espugnando il parquet sangiorgese con il massimo scarto (13, 16, 15).

Il risultato finale non deve però trarre in inganno, visto che le rossoblù di casa (al loro esordio assoluto in un campionato nazionale) hanno offerto un’ottima prestazione specialmente nei fondamentali della ricezione e della difesa, nonostante la formazione non fosse al 100% della condizione.

«Per un motivo o per un altro – ha dichiarato coach Napoletano – nel corso delle partite di preparazione non abbiamo mai potuto giocare con la formazione al completo e questo si è visto soprattutto nell’intesa con le attaccanti. Abbiamo comunque giocato una partita positiva dalla quale comunque dovremo trarre quegli insegnamenti necessari alla nostra crescita».

La De Mitri ha comunque mostrato molte cose buone anche ci sarà ancora molto da lavorare, ma questo non spaventa l’ambiente rossoblù.

Queste le formazioni:

De Mitri: Gulino, Stecconi, Pepa, De Toma, Pierantoni, Tiberi, Quaglietti (L1), Conforti (L2), Piersimoni, Baldassarri, Macchini, Salvucci, Beretti. All.: Napoletano-Ciotola.

Termoforgia Moviter Castelbellino: Tallevi, Spicocchi, Ciccolini, Verdacchi, Rosa, Cecato, Chiavatti (L), Carloni, Fabbretti, Crescini, Rossi, Fattorini. All.: Massaccesi-Piaggesi. Hanno diretto positivamente la partita Evis Dishani di Fano e Rosalba Santoniccolo di Sant’Angelo in Vado. Domenica prossima, prima trasferta in B2 per la De Mitri Volley Angels Project che sarà impegnata in casa del Mesagne.

