RIPATRANSONE – Grande successo per la manifestazione RIPABEER tenutasi a Ripatransone nei giorni 05-06-07/10 in Piazza XX Settembre.

L’iniziativa, inserita nel cartellone di AUTUNNO BANDIERE ARANCIONI e patrocinata dal Comune di Ripatransone, ha offerto una tre-giorni di full immersion tra prodotti tipici della tradizione Bavarese abbinati ai piatti del repertorio enogastronomico piceno.

Merito di una organizzazione impeccabile curata dall’Associazione Ripana “Amici di Cantina” che dal 2017 promuove eventi nel territorio ripano favorendo l’aggregazione e la diffusione della tradizione culinaria locale.

L’iniziativa si è svolta in ricordo dello Chef Paolo Cruciani, collaboratore dell’associazione venuto a mancare ad una settimana dall’avvio dell’evento; i membri del sodalizio hanno deciso di onorare la sua memoria confermando l’appuntamento in virtù della sua grande passione per la Città e per la cucina, connubio che lo stesso Paolo aveva ritrovato proprio nell’associazione e nelle sue iniziative enogastronomiche basate tutte su Ripatransone.

L’Amministrazione Comunale di Ripatransone si congratula con il team che ha dato vita ad una accogliente festa, nel segno della genuinità e della celebrazione della stagione autunnale.

“Vogliamo complimentarci con gli “Amici di Cantina” di Ripatransone, instancabile gruppo di Ripani con la mission della creazione di momenti di svago per la nostra comunità. Quanto compiuto è l’esempio tangibile di ciò che di positivo può essere realizzato con il lavoro di squadra e la passione per la propria Città, il tutto supportato da professionalità e grande impegno”, le parole del Sindaco di Ripatransone Alessandro Lucciarini De Vincenzi.

“A rendere il lavoro dell’associazione degno della massima ammirazione da parte della cittadinanza è lo spirito di abnegazione con il quale i suoi membri accettano di prendere in carico l’organizzazione di nuove attività, confermando che il sodalizio si fonda primariamente sulla passione per gli eventi ma soprattutto sulla condivisione”, conclude il Sindaco.

Il Gruppo, Presieduto egregiamente dal Ripano Giuseppe Cruciani e supportato alla Vicepresidenza da Antonella De Angelis, ha fondato la propria attività sulla promozione della cucina tipica ripana e picena a scopi solidaristici; è infatti attiva una forte partnership con la Croce Azzurra di Ripatransone, Pubblica Assistenza, per il supporto alle attività socio-assistenziali compiute nei territori di competenza, aspetto che rende ancor più lodevole l’azione dei tanti volontari che si avvicendano nell’organizzazione delle attività.

