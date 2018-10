SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il Liceo Scientifico Rosetti di San Benedetto del Tronto è tra le venti scuole secondarie di secondo grado di tutta Italia ammesse a partecipare al Diplomacy Challenge, percorso integrato di formazione e simulazione di diplomazia internazionale del G20.

L’innovativa iniziativa didattica, promossa dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, si terrà a Roma dal 21 al 23 ottobre durante il Festival della Diplomazia e prevede una fase di formazione e-learning e una fase di diplomacy game, con simulazioni di confronto pubblico.

Rappresenterà l’istituto sambenedettese il team di ambasciatori composto da Alessandro Vagni, 4F, Federica Bovara, 4F, Michela Mattioli, 4D, e Valentino Varzé, 4S, e guidato nelle varie ed articolate fasi del progetto dalla referente, professoressa Serena Mascitti con la collaborazione del dipartimento di Lingua Inglese e dei docenti dei dipartimenti di Lettere, Storia- filosofia e Diritto.

A ciascuna delle scuole partecipanti sarà assegnata, tramite sorteggio, la rappresentanza di uno Stato che si confronterà con le delegazioni degli altri Stati. Lo scopo è quello di favorire l’apprendimento delle tecniche di public speaking, negoziazione, public match, problem solving, in un’ottica di critica costruttiva in cui le competenze acquisite in classe hanno modo di esprimersi in contesti reali.

Una giuria di esperti decreterà, insieme ai voti assegnati dalle delegazioni degli studenti partecipanti, i vincitori dello Young Diplomacy Award e dei premi che verranno comunicati al termine dell’evento. Alle squadre vincitrici sarà inoltre offerta la possibilità di partecipare ad altre esperienze formative di livello internazionale.

