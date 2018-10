Tutto verrà definito in gara-2, martedì 16 ottobre alle ore 20.15, quando la vice campionessa europea, allenata da Anna Mancini e Patrizia Bruni, scenderà di nuovo in pista

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Eccellente esordio di Emma Silvestri alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires. La portacolori della Collection Atletica Sambenedettese sigla il quarto tempo nella prima manche dei 400 ostacoli con 1’00”88, ad appena quattro centesimi dal terzo posto, ottenuto giungendo seconda nella propria serie dopo un recupero mozzafiato sul rettilineo finale, alle spalle della brasiliana Jessica Moreira che si migliora con 59”41.

Scende sotto il minuto anche la colombiana Valeria Cabezas, leader della prima gara e dell’intero round in 59”19 , terza la spagnola Carla Garcia (1’00”84).

In base alla nuova formula della manifestazione, la classifica finale sarà determinata dalla somma dei due tempi ottenuti da ogni atleta. Tutto verrà definito in gara-2, martedì 16 ottobre alle ore 20.15, quando la vice campionessa europea, allenata da Anna Mancini e Patrizia Bruni, scenderà di nuovo in pista nella capitale argentina alla caccia di una medaglia.

