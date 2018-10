Roselli: “I ragazzi hanno terrore”. Siamo sicuri che questo terrore si riuscirà a battere preservandoli, come bambini, dalla stampa e dalla possibilità di spiegare le loro ragioni a un pubblico sempre più confuso? Se non sono gli stessi calciatori a non voler parlare

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Samb perde, i giocatori della Samb non parlano. Non è la prima volta che ci troviamo a constatare che la società rossoblu, quando le cose vanno male, tende a preservare dalle domande della stampa i suoi calciatori. Spesso si manda in avanscoperta il mister.

Iniziamo con questa premessa perché è la situazione che noi addetti ai lavori ci siamo ritrovati di fronte anche a Ravenna, dove si è consumata la terza sconfitta stagionale della Samb, spiegata in parte da Giorgio Roselli con un problema psicologico che affliggerebbe i suoi. “Nel primo tempo ci siamo rintanati dietro, un chiaro sintomo di paura. I ragazzi hanno terrore” ha ammesso chiaramente l’allenatore. Siamo sicuri, però, che questo problema si affronti “proteggendo” in questo modo i calciatori? Privandoli della possibilità di spiegare le loro ragioni e di dare le loro risposte alla stampa e quindi, di rimando, al popolo del tifo rossoblu che in questo momento di domande se ne sta facendo tante?

A nostro avviso no. Perché una crescita psicologica di un calciatore che ha l’obbligo di provare a fare bene in una piazza calda e esigente come San Benedetto passa anche dal prendersi pubblicamente, non solo gli allori, ma anche le responsabilità. Cosa si teme? Che i calciatori vengano messi alla berlina? Che parlino a sproposito?

Se il problema di questo momento della Samb è che una parte consistente dei suoi calciatori teme terribilmente le pressioni della piazza, il problema non si risolve nascondendoli alla stessa. Lo ripetiamo. Noi organi di stampa, per quanto criticati o criticabili, siamo un ponte con quello che fa davvero di San Benedetto tanto un posto difficile per chi gioca a pallone con paura, quanto un posto esaltante per chi lo fa con coraggio: i suoi tifosi. Non permettere ai calciatori di parlare con noi, e quindi indirettamente con loro, non fa altro che alimentare le paure, le incomprensioni, le ombre che con tanta difficoltà l’ambiente rossoblu sta cercando di scacciare.

Nota – Apprendiamo in questo momento dalle parole del Ds Francesco Lamazza che dopo una riunione tra gli addetti ai lavori è stato deciso il silenzio stampa per cui nessuno potrà più parlare fino a nuova decisione.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 17 volte, 66 oggi)