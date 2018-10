MARTINSICURO – E’ stato recuperato in buone condizioni dalla Guardia Costiera di Pescara Giovanni Amodio, il pescatore che risultava caduto ieri in mare. L’uomo, un marittimo 35enne di Martinsicuro (Teramo), era stato dato per disperso dopo l’allarme che era stato lanciato dai familiari che ieri non l’avevano visto rientrare. L’imbarcazione era stata trovata otto miglia al largo di Martinsicuro. Amodio è stato trovato a 7 miglia davanti al porto di Pescara. Da chiarire le cause del ribaltamento della barca e per quanto tempo è rimasto in acqua (Ansa).

