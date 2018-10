Foto live da bordocampo di Matteo Straccia

RAVENNA – Vi scriviamo in diretta dal Bruno Benelli di Ravenna dove alle 14 e 30 è in programma Ravenna-Samb, 6^ giornata del Girone B. La Samb di Giorgio Roselli, ferma a 3 punti in classifica e ancora a caccia della prima vittoria stagionale in campionato, affronta i giallorossi di Luciano Foschi. Sono 224 i tifosi rossoblu giunti a Ravenna.

Le formazioni:

Ravenna (3-5-2): Venturi, Boccaccini, Jidayi, Lelj,Pellizzari Maleh, Papa, Selleri, Barzaghi, Nocciolini, Galuppini(19′ st Siani). A disp.: Spurio, Eleuteri, Martorelli, Magrassi, Bresciani, Scatozza, Raffini, Siani, Sabba, Trova. All.: Luciano Foschi.

Samb (4-3-1-2): Sala, Gemignani, Miceli, Zaffagnini, Cecchini, Rapisarda, Bove, Signori, Ilari (13’st Russotto), Calderini Stanco. A disp: Pegorin, Biondi, Di Pasquale, Gelonese, Di Massimo, Demofonti, Rocchi, Islamaj, De Paoli, Russotto. All.: Giorgio Roselli.

Arbitro: Valerio Maranesi (Dell’Università/Rabotti)

Note:

Marcatori: 23′ pt Nocciolini (R)

Ammoniti: 29′ pt Nocciolini (R), 38′ pt Bove (S), 41′ pt Cecchini (S), 17′ st Pellizzari (R)

Espulsi:

Angoli: 10-6

DIRETTA

Primo tempo

2′ Il Ravenna si schiera col 3-5-2. Boccaccini, Jiday e Lelj i centrali. Sugli esterni Pellizzari e Barzaghi. In mezzo Maleh, Selleri e Papa. Davanti Galuppini e Nocciolini.

3′ Samb che risponde col 4-3-1-2: Ilari gioca a supporto di Calderini e Stanco mentre Rapisarda fa la mezz’ala destra con Bove e Signori a completare la mediana. Davanti a Sala, da destra a sinistra a comporre la difesa, Gemignani, Zaffagnini, Miceli e Cecchini.

7′ Sfonda sulla sinistra Barzaghi che cerca Galuppini in area, la palla schizza dietro per Papa che prova il tiro: angolo. RAVENNA PERICOLOSO.

9′ Calderini prova lo scatto, bravo Pellizzari a chiuderlo: il numero 10 si poteva involare a porta spalancata. (FOTO)

13′ Primo angolo per la Samb, ma la battuta di Bove è vanificata da un fallo in attacco fischiato a un calciatore rossoblu in area.

18′ Secondo angolo per la Samb. Ancora Bove sulla palla, riesce ad allontanare Maleh per il Ravenna.

19′ CHE OCCASIONE PER ILARI! Bella discesa di Gemignani sulla destra e bel pallone intelligente a rimorchio per Ilari che la piazza a due metri dalla porta e mette a lato di pochissimo. (FOTO)

23′ GOL DEL RAVENNA. Calcio d’angolo, la palla finisce in area a Nocciolini (forse perso in marcatura da Zaffagnini) che davanti alla porta insacca indisturbato. (FOTO)

29′ Ottavo corner per il Ravenna in meno di mezz’ora di gioco, stavolta Zaffagnini riesce a rinviare.

29′ Fallo su Rapisarda di Nocciolini, che si becca il giallo. Bove la metterà in area dalla trequarti. Palla debole e Venturi esce senza problemi facendo sua la sfera.

37′ Cecchini non riesce a togliere palla a Nociolini che da dentro l’area si appoggia all’indietro per Maleh, Rapisarda fa respirare i suoi prendendo fallo. Ma la Samb è in barca e soffre le offensive del Ravenna.

38′ Giallo per Bove che interviene male e concede punizione dalla trequarti. Selleri crosserà per le torri. Palla tesa, bravo Sala a uscire coi pugni. (FOTO)

39′ Calderini si invola sulla destra in contropiede e guadagna un fallo nei pressi dell’area. Bove la metterà a sua volta in area.

40′ Ancora una voltala gittata del pallone è sballata e Venturi la fa sua.

41′ Giallo per Cecchini che ha ostacolato Pellizzari che se ne stava andando sulla fascia.

43′ Ennesimo angolo Ravenna, palla velenosa di Selleri col sinistro a rientrare che Sala è costretto a respingere in tuffo sul primo palo.

45′ + 1 Finisce con un minuto di recupero il primo tempo. Samb sotto nel punteggio e spesso in sofferenza, rintanata in area, a resistere ai continui cross dei padroni di casa.

Secondo tempo

1′ Bove si appoggia a Stanco, cross in mezzo e Barzaghi chiude in angolo. Corner battuto male e Ravenna che riparte, Nocciolini fermato al limite dell’area.

3′ Quarto angolo per la Samb (13° totale). Pallone in mezzo ma ancora una volta fischiato fallo in attacco.

7′ Ilari va di prima a cercare lo scatto in area di Stanco che però si fa anticipare.

9′ Calderini prova il cross, deviato in corner. Bove va in area, pallone respinto sui piedi di Signori che tarda il tiro ed è costretto a calciare sbilanciato e col destro: pallone fuori di parecchio. (FOTO)

13′ Galuppini tenta un cross che quasi diventa un tiro che inganna Sala. Pallone fuori di poco.

13′ Primo cambio per Roselli: dentro Russotto e fuori Ilari.

16′ Selleri ci prova da fuori: para Sala. Poi palla a Nocciolini che calcia debolmente, ancora Sala la fa sua.

19′ Primo cambio Ravenna: dentro Siani per Galuppini. Non cambia nulla: una punta per un’altra.

23′ Sesto calcio d’angolo per la Samb. Stavolta va Russotto, Zaffagnini prova a staccare ma è ostacolato da Jidayi e il pallone rotola fuori.

26′ Errore in uscita di Cechini che sbaglia l’intervento e regala palla a Boccaccini che si prende il fondo e la mette tesa in mezzo. Sala superato è Zaffagnini a metterci una pezza in angolo, il decimo per il Ravenna.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 1.485 volte, 2.459 oggi)