RAVENNA – Vi scriviamo in diretta dal Bruno Benelli di Ravenna dove alle 14 e 30 è in programma Ravenna-Samb, 6^ giornata del Girone B. La Samb di Giorgio Roselli, ferma a 3 punti in classifica e ancora a caccia della prima vittoria stagionale in campionato, affronta i giallorossi di Luciano Foschi.

Il riscaldamento

Le formazioni:

Ravenna (3-5-2): Venturi, Boccaccini, Jidayi, Lelj,Pellizzari Maleh, Papa, Selleri, Barzaghi, Nocciolini, Galuppini. A disp.: Spurio, Eleuteri, Martorelli, Magrassi, Bresciani, Scatozza, Raffini, Siani, Sabba, Trova. All.: Luciano Foschi.

Samb (4-3-1-2): Sala, Gemignani, Miceli, Zaffagnini, Cecchini, Rapisarda, Bove, Signori, Ilari, Calderini Stanco. A disp: Pegorin, Biondi, Di Pasquale, Gelonese, Di Massimo, Demofonti, Rocchi, Islamaj, De Paoli, Russotto. All.: Giorgio Roselli.

Arbitro: Valerio Maranesi (Dell’Università/Rabotti)

Note:

Marcatori:

Ammoniti:

Espulsi:

Angoli: 2-1

DIRETTA

Primo tempo

2′ Il Ravenna si schiera col 3-5-2. Boccaccini, Jiday e Lelj i centrali. Sugli esterni Pellizzari e Barzaghi In mezzo Maleh, Selleri e Papa. Davanti Galuppini e Nocciolini.

3′ Samb che risponde col 4-3-1-2: Ilari gioca a supporto di Calderini e Stanco Rapisarda fa la mezz’ala destra con Bove e Signori a completare la mediana. Davanti a Sala, da destra a sinistra, Gemignani, Zaffagnini, Miceli e Cecchini.

7′ Sfonda sulla sinistra Barzaghi che cerca Galuppini in area, la palla schizza dietro per Papa che prova il tiro: angolo. RAVENNA PERICOLOSO.

9′ Calderini prova lo scatto, bravo Pellizzari a chiuderlo: il numero 10 si poteva involare a porta spalancata. (FOTO)

13′ Primo angolo per la Samb, ma la battuta di Bove è vanificata da un fallo in attacco fischiato a un calciatore rossoblu in area.

