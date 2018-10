FERMO – Controlli nei giorni scorsi delle Forze dell’Ordine sul territorio.

Nel Fermano, Polizia di Stato in azione: la Squadra Mobile della Questura di Fermo traeva in arresto un cittadino straniero di 40 anni per reati attinenti al traffico di sostanze stupefacenti, in esecuzione di un ordine di custodia cautelare in carcere emesso dal GIP presso il Tribunale di Fermo.

Il pusher, che si era precedentemente reso irreperibile, veniva condotto presso la locale casa circondariale.

