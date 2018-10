MARTINSICURO – Giovane marittimo di Martinsicuro disperso in mare. Non si hanno più notizie da ieri mattina di un 35enne di Martinsicuro, che nelle prime ore di sabato era uscito in mare dal porticciolo di Martinsicuro con la sua imbarcazione da piccola pesca e si era diretto nei pressi della piattaforma “Elonora” a circa 8 miglia dalla costa di Giulianova. Ma il marittimo, che aveva acquistato da circa un anno la piccola barca per la pesca “a retine”, non è più tornato il porto e a dare l’allarme intorno a mezzogiorno di sabato è stata la madre che aveva provato a chiamarlo al telefono senza ricevere risposta. In mare si sono portate immediatamente le motovedette della capitaneria di porto di Giulianova e Pescara e si è alzato in volo anche un elicottero dei vigili del fuoco. L’imbarcazione è stata poi ritrovata, capovolta, nel primo pomeriggio a diverse miglia dalla costa e sono entrati in azione anche i sommozzatori per effettuare ricerche in profondità, ma del marittimo, purtroppo, ancora nessuna traccia.

