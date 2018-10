Accelerata finale nella prevendita online: poco dopo le 18 i biglietti erano 170. Non convocati Minnozi e Kernezo oltre ai lungodegenti Brunetti e Panaioli

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – AGGIORNAMENTO ORE 20. Alla fine saranno 224 i tifosi rossoblu a partire per Ravenna. Nell’ultima ora di vendite il dato ha infatti subito una decisa accelerata visto che dopo le ore le ore 18 (con la chiusura dei botteghini online prevista alle 19) erano 170 i biglietti già staccati.

ORE 18 e 25 – Sono circa 170 i biglietti venduti ai tifosi rossoblu in vista della partita di Ravenna, in programma domani alle 14 e 30 allo stadio Benelli. A un’ora, poco meno, dalla chiusura della prevendita è possibile che si arrivi a toccare quota 200.

Arbitra l’incontro il signor Valerio Maranesi di Ciampino coadiuvato da Michele Dell’Università della sezione di Aprilia e Aristide Rabotti della sezione di Roma2. L’ultima volta dei rossoblu con quest’arbitro fu in occasione di Samb-Agnonese 5-2 del dicembre 2015 (allenatore Ottavio Palladini).

In serata i rossoblu comunicano la lista dei convocati. Partono in 21, torna in gruppo Di Massimo mentre restano fuori Minnozi e Kernezo oltre ai lungodegenti Brunetti e Panaioli.

