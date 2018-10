SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sono circa 170 i biglietti venduti ai tifosi rossoblu in vista della partita di Ravenna, in programma domani alle 14 e 30 allo stadio Benelli. A un’ora, poco meno, dalla chiusura della prevendita è possibile che si arrivi a toccare quota 200.

Arbitra l’incontro il signor Valerio Maranesi di Ciampino coadiuvato da Michele Dell’Università della sezione di Aprilia e Aristide Rabotti della sezione di Roma2. L’ultima volta dei rossoblu con quest’arbitro fu in occasione di Samb-Agnonese 5-2 del dicembre 2015 (allenatore Ottavio Palladini).

In serata i rossoblu dovrebbero comunicare la lista dei convocati anche se, dalle indicazioni settimanali, non dovrebbero esserci grandi variazioni rispetto ai convocati in Coppa Italia contro il Fano.

