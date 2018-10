SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Samb partita attorno alle 15 per Ravenna dove domani dalle 14 e 30 i rossoblu sfideranno i giallorossi di Luciano Foschi, 7 punti in tabellone e 8° posto ma che arrivano da due vittorie di fila importanti, conquistate contro Monza e Fermana.

I romagnoli dovrebbero schierarsi col classico 3-5-2 visto finora. Davanti a Venturi la linea a tre costituita da Pellizzari, dal capitano Lelj e l’italo-nigeriano Jidayi a fare il libero. Sugli esterni occhio a Eleuteri e Bresciani. Linea a tre mediana costituita da Selleri, Papa e Maleh mentre davanti la coppia sarà formata da Galuppini e Manuel Nocciolini, l’ex Parma sul cui trasferimento a San Benedetto si parlò molto a gennaio scorso.

La Samb di Roselli potrebbe rispondere con un 4-3-1-2, modulo visto anche nel secondo tempo della sfida di Coppa contro il Fano. Lo schieramento del tecnico, però, potrebbe essere anche “ibrido” e strizzare l’occhio al 4-4-2. Se infatti dietro è quasi certo che la linea a quattro sarà composta da Gemignani, Miceli, Zaffagnini e Cecchini, dalla cintola in sù l’atteggiamento potrebbe essere un po’ più camaleontico. Certamente Rapisarda giocherà più avanti: da esterno puro se sarà 4-4-2 (con Calderini dalla parte opposta) o da mezz’ala nel caso in cui ci si dovesse schierare, anche a partita in corso, con un 4-3-1-2. In ogni caso la chiave potrebbe essere la posizione di Elio Calderini, che ha dimostrato di soffrire un po’ quando gioca centralmente tanto quanto di essere letale sulla fascia. Quindi la posizione del numero 10 sarà l’indicatore di quanto questa Samb sarà orientata verso il 4-4-2. Se a completare il centrocampo dovrebbero esserci Bove e Signori, il dubbio riguarda chi mettere a sostegno Stanco e al momento il ballottaggio più plausibile è fra Ilari e Russotto.

Ravenna (3-5-2) All.: Luciano Foschi

Venturi

Pellizzari Jidayi Lelj

Eleuteri Selleri Papa Maleh Bresciani

Nocciolini Galuppini

***Samb col 4-3-1-2***

Calderini Stanco

Ilari (Russotto)

Bove Signori Rapisarda

Cecchini Zaffagnini Miceli Gemignani

Sala

***Samb col 4-4-2***

Russotto(Ilari) Stanco

Calderini Signori Bove Rapisarda

Cecchini Zaffagnini Miceli Gemignani

Sala

