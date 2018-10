Così in una nota il sindaco di Grottammare: “Le scorrerie di queste bande di italiani delinquenti avevano minato la fiducia dei cittadini sulla sicurezza del nostro territorio. Con questa operazione l’Arma ha ripristinato la legalità”

GROTTAMMARE – “Grazie, da 16 mila persone. Con la voce di un’ intera città voglio ringraziare oggi l’arma dei Carabinieri per aver posto fine ad un incubo: la piaga dei furti d’auto a Grottammare e in tutta la Riviera”.

Così in una nota il sindaco di Grottammare, Enrico Piergallini: “Le scorrerie di queste bande di italiani delinquenti avevano minato la fiducia dei cittadini sulla sicurezza del nostro territorio. Con questa operazione l’Arma ha ripristinato la legalità e la normalità, ponendo nuovamente un muro solido contro la penetrazione della criminalità organizzata. Al Tenente Colonnello Ciro Niglio, al Maggiore Pompeo Quagliozzi, al Capitano Marco Vanni e al Maresciallo Domenico Princigalli va soprattutto il mio ringraziamento per aver dimostrato nuovamente la forza e l’affidabilità dello Stato, sollecitando i cittadini a non perdere la fiducia nelle Istituzioni della Repubblica”.

Il primo cittadino aggiunge: “Il sistema funziona, infatti, se i cittadini rifiutano le ordalie e la giustizia fai da te, affidandosi invece alle forze dell’ordine. Ecco perchè ringrazio tutti coloro che hanno denunciato in questi mesi furti o movimenti sospetti ai Carabinieri, fidandosi di loro e consentendo all’Arma di mettere in pratica il modello vincente della ‘Sicurezza partecipata’”.

