ALBA ADRIATICA – Far west nella notte ad Alba Adriatica. Prima un acceso diverbio nel bar-ristorante dell’hotel Atlante, poi fuori la situazione degenera. Secondo una prima ricostruzione, un 38enne del posto, dopo una lite, avrebbe sferrato alcune coltellate a un albanese di 22 anni e si sarebbe dato alla fuga su via del Concordato dove è stato raggiunto, però, da un colpo di pistola all’addome. Sul posto si sono portati i sanitari del 118 che hanno trasportato il 38enne, già noto alle forze dell’ordine, all’ospedale di Sant’Omero in condizioni gravi. Il 22enne si trova invece nell’ospedale di Giulianova. Da quanto si apprende, nessuno dei due sarebbe in pericolo di vita. Tutta l’area antistante l’hotel Atlante è stata transennata per permettere ai carabinieri di effettuare le indagini del caso. Sul posto, oltre agli uomini del nucleo operativo di Alba Adriatica e Teramo, anche il reparto scientifico. Seguono aggiornamenti.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 124 volte, 124 oggi)