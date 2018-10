SAN BENEDETTO DEL TRONTO – A metà tra un documentario e un cortometraggio, 38 ragazzini di Monteprandone e altri paesi della Vallata del Tronto che si sono vestiti da attori. Questo è “Oltre il gol”, il docu-corto realizzato da Ernesto Vagnoni (Looks Video) con Marco Trabucchi e Federico Lenhardy, che racconta, attraverso le storie di 14 ragazzini e 8 genitori, il mondo dello sport giovanile.

La volontà è quella di far luce sul ruolo e sulla relazione tra le varie figure che gravitano intorno alla realtà, in questo caso calcistica, ma che ritroviamo in qualsiasi società sportiva. “L’obiettivo è profondamente educativo” fa sapere chi ha realizzato l’opera cinematografica, interamente girata nel nostro territorio. “Ciò non può che avvenire attraverso un percorso di analisi e comprensione di tutte le figure componenti” proseguono “perché oggi a differenza del passato, una società sportiva è a tutti gli effetti un’agenzia formativa, lo sport è utile alla crescita psicofisica del ragazzo ma altrettanto utili e generalizzabili sono i potenziali obiettivi educativi da raggiungere” .

Oltre il gol verrà proiettato mercoledì 17 ottobre, alle ore 21, al Teatro Concordia di San Benedetto del Tronto e il ricavato, fa sapere proprio il regista Vagnoni “vorremmo destinarlo alle società sportive che operano nelle zone terremotate della Provincia, che da due anni sono state costrette a trasferirsi per far allenare i ragazzi”. Decisiva per la realizzazione del corto la collaborazione fra Vagnoni e la psicologa dello sport Alessandra Mosca.

Il film, che gode del patrocinio della Regione e dei comuni di San Benedetto e Monteprandone è stato presentato questa mattina presso il Comune di San Benedetto alla presenza degli assessori Pierluigi Tassotti e Sergio Loggi, oltre che della stessa dottoressa Mosca, che è anche consigliera comunale a Grottammare.

Scheda tecnica del film:

“Oltre il gol” Un film di Ernesto Vagnoni con Marco Trabucchi e Federico Lenhardy

Produzione Looks Video

Con il contributo ed il patrocinio del Comune di Monteprandone

Con il patrocinio del Comune di San Benedetto del Tronto, del Consiglio Regionale Assemblea Legislativa delle Marche, del Coni Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno e della Lega Nazionale Dilettanti Marche.

Regia, soggetto e sceneggiatura: Ernesto Vagnoni

Aiuto regia: Andrea Giancarli

Direttore Esecutivo: Alberto De Angelis

Operatore video: Alessandro Bartoletti

Actor coach (recitazione): Luca Evangelista

Fonico: Vincenzo Marconi Sciarroni

Tecnico del Suono: Dario Maurizi

Direttore della fotografia: Davide Castagnetti

Trucco: Diletta Ciccanti

Materiali di scena: Luca Addari

Consulenza psicologica sportiva: Alessandra Mosca

Pianoforte: Sonia Costantini

Armonica e flauto traverso: Loris Salvucci

Segreteria di edizione: Letizia Bellabarba

Grafica: Gregorio Firmani

