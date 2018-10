Attraverso musica, lettere e racconti, ha accompagnato gli spettatori nella vita della cantante romana, passando in rassegna “Rosamunda”, “La Pansé”, “Chitarra Romana”, “Le Mantellate” e “Il Valzer Della Toppa”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Festeggiamo, felici di restituire questo luogo di incontro alla città”, apre la festa di compleanno del Concordia l’assessore alla cultura Annalisa Ruggieri, affiancata dal direttore dell’Amat Gilberto Santini, che ricorda i prossimi appuntamenti teatrali.



Syria al Concordia, 11 ottobre 2018

A cantare gli auguri per il decimo anno della riapertura del teatro è Syria, con “Perché non canti più…concerto-spettacolo per Gabriella Ferri”, che ha visto partecipi circa 300 ospiti.

Attraverso musica, lettere e racconti, Syria ha accompagnato gli spettatori nella vita della cantante romana, passando in rassegna “Rosamunda”, “La Pansé”, “Chitarra Romana”, “Le Mantellate” e “Il Valzer Della Toppa”.

La chitarra e il pianoforte di Massimo Germini e Davide Ferraio hanno contribuito a rendere speciale la serata, che si conclude con “Dove sta Zazà”. È proprio sulle note di quest’ultimo pezzo che Syria, salutando il pubblico, scivola sul palco finendo a terra, tra fragorose risate e gli applausi di un pubblico comunque entusiasta per la performance.

