SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Operazione “Kuga”. Così è stata rinominata l’inchiesta del Comando Provinciale dei Carabinieri di Ascoli Piceno che individuato e scovato la banda criminale responsabile nell’ultimo anno dei furti d’auto in Riviera e nella provincia di Ascoli ma non solo.

Dall’alba del 12 ottobre i militari marchigiani e i colleghi del Comando foggiano hanno eseguito ordinanze di custodia cautelare a San Benedetto, ad Ascoli, Cerignola e Foggia. Quindici misure tra custodia in carcere e obbligo di dimoro lungo la dorsale Adriatica. I fermati sono la maggior parte di giovane età, maggiorenni, e pregiudicati.

Nella mattinata del 12 ottobre si è tenuta la conferenza stampa dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Ascoli.

Il Colonnello Ciro Niglio: “Oggi è una giornata molto bella. Inutile negarlo, da San Benedetto e non solo era rimasto il reato maggiore, ovvero quello dei furti d’auto. La banda era composta da quattordici foggiani e un rumeno residente nel Foggiano. Si spostavano in tutta la fascia Adriatica e hanno commesso furti in Emilia Romagna, Abruzzo, Puglia e Marche appunto. Ringrazio le compagnie dei carabinieri per l’eccellente operazione – dichiara in conferenza – Si spostavano e ritornavano a Cerignola in tempi celeri e le macchine rubate venivano smontate a tempo di record, i criminali erano professionisti. Ribadisco ai cittadini, ancora una volta, di denunciare qualsiasi reato o furto in maniera immediata”.

Parla il Maggiore Pompeo Quagliozzi: “Era un sodalizio criminoso organizzato per i furti d’auto. Dal 2017 avevamo registrati tanti casi sulla costa con le stesse modalità. Colpivano di notte e prendevano Ford, Peugeot, Renault, Range Rover, Alfa Romeo e Audi. Cambiavano le centraline per non farsi scovare e in poche ore portavano la macchina in Puglia per lo smontaggio immediato. Agivano su tutta la dorsale adriatica, da Rimini a Taranto. Sulla costa picena circa il 50% dei colpi. Dai tentativi non andati a segno siamo riusciti ad avviare le indagini, grazie alla collaborazione dei Ris di Roma – dichiara in conferenza – Al telefono i criminali parlavano in codice: le pizze da prendere erano in realtà le auto. Agivano tre/quatto persone a colpo, dandosi il cambio. Qualche fatto curioso si è verificato: un soggetto di Cerignola è venuto a Roseto, ha provato a rubare un’auto ed è scappato e intercettato a Lanciano. In quel caso fu arrestato per evasione perché era ai domiciliari. E poi riprendeva a rubare, senza alcun timore. Non ci sarebbe dietro un basista ma un’organizzazione scrupolosa nell’agire in poche ore di notte. Preferivano le zone costiere perché ci sono più auto parcheggiate in strada e vie di fuga molto semplici rispetto l’entroterra – aggiunge davanti ai giornalisti – Uno dei promotori dell’organizzazione da Cerignola evadeva e andava a rubare vetture a Taranto poiché la distanza non notevole e girava senza documenti e si spacciava per il fratello incensurato. Insomma il modus operandi era chiaro: agire di notte e in poche ore per il rientro immediato e lo smontaggio”.

