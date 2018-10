SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Numerosi mezzi della Polizia di Stato, Municipale e Carabinieri nei pressi di via Montebello e alla stazione ferroviaria dal tardo pomeriggio dell’11 ottobre.

Il centro di San Benedetto affollato di agenti delle Forze dell’Ordine in servizio di antisommossa. Più di qualche cittadino ha visto con del timore l’ingente dispiegamento, temendo che fosse successo qualcosa di brutto. Polizia di Stato in via Montebello, Carabinieri alla Stazione. E a dar man forte la Polizia Locale.

Invece tutto ciò è dovuto a una manifestazione di Forza Nuova con la presenza del segretario nazionale Roberto Fiore. Filippo Romiti di “Italia agli Italiani”, candidato alle ultime elezioni nazionali per il Senato, terrà un comizio e per precauzione è stato deciso questo incremento di Forze dell’Ordine.

