RIPATRANSONE – La città di Ripatransone ha aderito all’iniziativa nazionale del Touring Club Italiano “Autunno Bandiere Arancioni” che mira a celebrare la cultura e l’enogastronomia nelle località insignite del celebre marchio di qualità turistica, vanto del Belvedere del Piceno dal 2002.

Dopo il primo weekend di iniziative che hanno visto una buona partecipazione di pubblico in concomitanza con la manifestazione Ripabeer, egregiamente organizzata dall’Associazione “Amici di Cantina, la città sarà nuovamente protagonista nelle giornate di sabato 13 e domenica 14 ottobre nel corso delle quali continueranno ad essere visitabili le strutture museali cittadine, in collaborazione con il Museo Vescovile di Arte Sacra ed il Museo della Civiltà Contadina ed Artigiana, ed il Teatro Storico “Luigi Mercantini”.

Domenica 14 ottobre, dalle ore 11 alle 13.30, il borgo si anima con le Degustazioni al Vicolo. Il Centro Storico di Ripatransone vanta una delle peculiarità più singolari del panorama turistico nazionale: il Vicolo più Stretto d’Italia. Incastonato tra le abitazioni di edilizia popolare del Belvedere del Piceno, il vicolo collega Via Sante Tanursi a Via Giacomo Fedeli e costituisce una delle principali attrazioni del Piceno. Con Autunno Bandiere Arancioni nasce l’idea di abbinare la scenografia del luogo con le tipicità del territorio. Degustazioni al Vicolo è un’iniziativa gratuita curata dalla Cantina dei Colli Ripani nel corso della quale potranno essere assaggiati i prodotti tipici del territorio in abbinamento ai vini della Cooperativa Ripana che raccoglie più di 300 produttori locali.

Durante la stessa giornata, inoltre, il Comune ospiterà anche la Rassegna Corale Nazionale “Belvedere del Piceno”; la manifestazione, giunta alla sua XXXVI edizione, è un appuntamento imperdibile dell’autunno culturale di Ripatransone. L’iniziativa è organizzata dall’Associazione Corale “Madonna di San Giovanni” di Ripatransone e richiama ogni anno numerosi appassionati di Cori provenienti dall’intero territorio Nazionale. Alle ore 16.00 si terrà il Concerto Conclusivo presso la Chiesa di San Giovanni Decollato (già detta Della Misericordia e Morte).

Per info e dettagli: comune.ripatransone.ap.it, bandierearancioni.it o telefonicamente al numero 0735 – 99329 (Ufficio Turistico).

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 1 volte, 1 oggi)