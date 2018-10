La Polizia Municipale ha elevato 31 verbali per violazioni in materia di occupazione di suolo pubblico (furono 13 l’anno scorso), altrettanti per errato conferimento dei rifiuti (27 nel 2017), ha effettuato 25 controlli fonometrici con 15 verbali amministrativi e 11 denunce penali

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nella mattinata dell’11 ottobre si è svolto il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza.

Presso il municipio di San Benedetto, il sindaco Pasqualino Piunti ha diffuso i dati sull’attività svolta dalla Polizia Municipale nel corso dell’estate 2018 (periodo 1°giugno – 16 settembre).

Circa l’attività di controllo in materia ambientale, la Polizia Municipale ha elevato 31 verbali per violazioni in materia di occupazione di suolo pubblico (furono 13 l’anno scorso), altrettanti per errato conferimento dei rifiuti (27 nel 2017), ha effettuato 25 controlli fonometrici con 15 verbali amministrativi e 11 denunce penali (l’anno scorso i numeri furono rispettivamente 11, 9 e 7).

