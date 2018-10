TERAMO – Il 10 ottobre una pattuglia della Polizia di Teramo ha fermato, per un controllo, un’autovettura transitante in Piazza Garibaldi a Teramo: alla guida un cittadino di nazionalità albanese di 35 anni ,che è risultato destinatario di provvedimento di espulsione dal Territorio Nazionale, a cui si era sottratto dal maggio scorso.

Accompagnato in Questura, è stato perquisito e nella tasca anteriore destra dei pantaloni celava due involucri confezionati di cocaina. Nel portafogli, inoltre, deteneva una tessera sanitaria appartenente ad una cittadina italiana.

Violenta la reazione dell’uomo che ha iniziato a dare in escandescenza e che ha richiesto non poca attenzione per riportarlo alla calma.

Denunciato per detenzione a fine di spaccio, violenza e minaccia a Pubblico Ufficiale ed oltraggio, l’uomo nella mattinata odierna, 11 ottobre, poiché irregolare sul Territorio Nazionale è stato condotto presso il Centro di Accoglienza a Potenza, in attesa del rimpatrio nella propria Nazione di origine.

