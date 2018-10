La partita si era interrotta a sei minuti e mezzo dalla fine con gli umbri in vantaggio 66-64 a causa di un black out all’impianto di illuminazione

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Sambenedettese Basket comunica che la gara Sambenedettese – Foligno disputata lo scorso 6 ottobre e sospesa per un blackout all’impianto di illuminazione a 6 minuti e 35 secondi dalla fine, sarà ripetuta interamente mercoledì 24 ottobre alle ore 20:45.

E’ stata questa dunque la decisione del Giudice Sportivo, quando molti tra gli addetti ai lavori si aspettavano la disputa dei soli minuti rimanenti al momento della sospensione sul punteggio di 64 a 66 per gli umbri.

I rossoblu di Coach Daniele Aniello sono già al lavoro per preparare la gara di domenica 14 ottobre sul campo della Premiata Montegranaro. In seguito ci sarà il nuovo esordio casalingo contro un’altra formazione dal grande blasone come la Robur Osimo (sabato 20 ottobre ore 18:15), e poi la ripetizione del match contro il Foligno nella settimana che condurrà alla lunga trasferta di Isernia.

