SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Per gli alunni della seconda B della Scuola Secondaria di Primo Grado dell’Istituto Comprensivo Sud di San Benedetto del Tronto, il mese di ottobre si è aperto con una bella iniziativa, nell’ambito del progetto regionale Crescere nella Cooperazione, promosso dalla Banca di Credito Cooperativo delle Marche e dall’Ufficio Scolastico Regionale di Ancona.

Il progetto, che prevede la creazione di una cooperativa di studenti basata sull’aiuto reciproco, la solidarietà e la collaborazione, ha permesso agli alunni di vivere una bella esperienza. Come conclusione delle attività dello scorso anno scolastico, infatti, la classe ha effettuato un viaggio premio a Isola del Piano (PU) per la visita alla cooperativa agricola Gino Girolomoni, leader nel mondo per la produzione di pasta da agricoltura biologica. Gli alunni hanno potuto conoscere da vicino in cosa consiste l’attività di una cooperativa di grandi dimensioni e come si possa organizzare il lavoro in un’azienda moderna, coniugando il profitto con il rispetto della persona e della natura.

Il tema della salvaguardia dell’ambiente, infatti, è stato il filo rosso che ha guidato le attività degli alunni lo scorso anno, in quanto nella loro cooperativa si sono impegnati nella realizzazione di oggetti con materiale riciclato e nella loro vendita. Il lavoro e l’impegno sono stati ripagati dalla bella esperienza vissuta insieme e dalla possibilità di apprendere sul campo.

La classe prenderà parte al progetto anche nell’anno scolastico appena iniziato: gli alunni hanno già dimostrato grande entusiasmo e spirito di iniziativa per l’avventura che sta per iniziare.

