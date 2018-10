Di Annalisa Coccia

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Occhi pieni di curiosità e orecchie ben aperte è tutto ciò che servirà domenica 14 ottobre, in occasione della giornata FAI d’autunno, dal titolo “MAM e isola dell’arte. Passeggiata urbana tra sculture contemporanee”. Dei giovani apprendisti ciceroni delle classi IV e V dell’istituto “Fazzini-Mercantini” illustreranno ai visitatori le opere d’arte della nostra città, San Benedetto, partendo dalle caratteristiche statue in bronzo di Viale Secondo Moretti fino ad arrivare ai monumenti e ai massi scolpiti del Molo Sud.

“L’idea vincente – evidenzia Silvana Giordano, responsabile FAI per le scuole – è proprio far raccontare le opere dai ragazzi”.

Infatti, concorda Adele Gabrielli, responsabile FAI di San Benedetto “è importante che le bellezze della città siano illustrate dai giovani in modo da aumentare e diffondere l’interesse degli stessi verso il nostro patrimonio artistico, sul quale non molto spesso ci soffermiamo”.

La visita guidata, che richiede un contributo facoltativo a sostegno dell’attività della Fondazione, seguirà i seguenti orari: 10-13 / 15-18. Inoltre, in occasione di questa giornata, sarà possibile iscriversi alla Fai con una quota agevolata di 29 euro, anziché 39.

La giornata di domenica, comunque, sarà solo una delle tante per ammirare il museo a cielo aperto che la città offre. Infatti, spiega l’assessore alla cultura Annalisa Ruggieri, “il Fai aiuta a trasmettere alla cittadinanza le diverse sfaccettature artistiche di San Benedetto. Per questo motivo, siamo partiti dalla giornata di primavera, abbiamo organizzato altri eventi estivi e invernali e sono in cantiere molte nuove iniziative”.

Tra gli eventi in programma, infatti, la Gabrielli anticipa che lunedì 22 ottobre, presso il Museo del Mare, Stefano Papetti terrà una conferenza su Carlo Crivelli “Il Rinascimento Adriatico”.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 37 volte, 39 oggi)