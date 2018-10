SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Stasera, calcio di inizio alle ore 18 e 30, Samb e Fano si sfidano per il primo turno di Coppa Italia di Serie C. Si tratta del secondo impegno ufficiale per la Samb di Giorgio Roselli da quando il tecnico umbro ha sostituito Giuseppe Magi sulla panchina dei rossoblu.

Attesa per capire che tipo di formazione il tecnico manderà in campo. Dalle indicazioni, infatti, non si dovrebbe trattare di un 11 composto da sole “seconde linee”. “Non mi piace perdere” ha detto domenica dopo la gara col Monza l’allenatore proprio riferendosi alla partita con i granata e dunque è possibile che qualcuno dei calciatori reduci dal pari coi brianzoli trovi ancora minutaggio. Difficilmente saranno della partita però Minnozzi e Di Massimo, fuori domenica per infortunio e non recuperati ancora a pieno. Con loro out pure i più giovani Brunetti e Panaioli (infortunio anche per loro) assieme al belga Laevens, ancora in attesa del transfert.

Arbitra l’incontro Luigi Carella di Bari, che sarà coadiuvato dai guardalinee Andrea Micaroni della sezione di Chieti e Giuseppe Di Giacinto di Teramo. Segui su Rivieraoggi la diretta web dell’incontro a partire dalle 18 e 30.

