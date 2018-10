FOTO LIVE DI MATTEO STRACCIA

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Tutto pronto per Samb-Fano (al via ore 18 e 30), gara valida per il primo turno di Coppa Italia, gara unica. In caso di pareggio si va ai supplementari. Roselli, un po’ a sorpresa opta per una formazione non troppo diversa da quella che ha pareggiato col Monza. Ci sono dal 1′ Russotto, Stanco, Signori, Miceli e Rapisarda. Tra le novità Pegorin in porta, Biondi e DiPasquale dietro, con quest’ultimo schierato da terzino sinistro, Bove e il giovane Islamaj a centrocampo.

Nel Fano di Massimo Epifani (ex allenatore di Pescara e San Nicolò) un turn-over più sostanzioso invece: restano in panchina sia Lazzari che i due ex rossoblu Lulli e Fioretti. I granata, visti gli uomini in distinta, potrebbero schierarsi con una difesa a tre (3-5-2) costituita da Sosa, Magli e Celli. Setola e Diallo esterni e Tascone, Scimia, Ndiaye in mezzo al campo. Davanti Filippini e Mancini. Quattro nati nel ’99 per il Fano e un ’98 in campo.

Formazioni:

Samb (4-4-2): Pegorin, Rapisarda(25′ st Rocchi), Miceli, Biondi, Di Pasquale(1′ st Cecchini), Russotto, Signori(1′ st Gelonese), Bove, Islamaj(1′ st Cecchini), Ilari, Stanco(19′ st Calderini). A disp.: Sala, Gelonese, Zaffagnini, Calderini, Kernezo, Demofonti, Rochhi, De Paoli, Cecchini, Gemignani. Allenatore: Giorgio Roselli.

Fano (3-5-2): Voltolini, Sosa(1′ st Konate), Celli, Magli, Setola, Tascone(25′ st Lulli), Scimia(25′ st Selasi), Ndiaye, Diallo, Filippini(1′ st Ferrante), Mancini(15′ st Cernaz). A disp.: Sarr, Vitturini, Konate, Ferretti, Ferrante Cernaz, Morselli, Lazzzari, Selasi, Lulli. Allenatore: Massimo Epifani

Arbitro: Luigi Carella di Bari (Micaroni/Di Giacinto)

Note:

Marcatori: 29′ pt Filippini (F)

Ammoniti: 44′ pt Celli (F), 13′ st Gelonese(S), 28′ st Miceli (S), 40′ Lulli (S), 5′ pts Biondi (S)

Espulsi:

Angoli:

DIRETTA

Primo tempo

1′ Come da previsioni la Samb va in campo col 4-4-2. Russotto fa l’esterno destro, Ilari a supporto di Stanco. Bove e Signori i centrali. Il Fano col 3-5-2: davanti Mancini e Filippini.

9′ La prima azione degna di nota arriva al 9′: Islamaj prende palla sulla sinistra si accentra e fa partire il destro su cui Voltolini vola! (FOTO)

13′ Sciabolata dalla lunga distanza per il Fano che coi difensori va a cercare Diallo in allungo sulla sinistra. esce sicuro Pegorin. (FOTO)

15′ Altro pallone profondo a cercare l’inserimento di Filippini, Pegorin esce e arpiona il pallone togliendolo dalla testa del numero 7 granata.

25′ Russotto prova a distendersi in contropiede ma la squadra fa fatica a salire rapidamente e l’azione si perde. Dalle tribune qualcuno inizia a mormorare.

28′ Schema da punizione del Fano che quasi prende d’infilata la difesa rossoblu che si salva con Miceli.

29′ GOL DEL FANO. Lancio a cercare Filippini per il Fano, il pallone ha uno strano rimbalzo che forse inganna anche i difensori, poi Filippini entra in area e da posizione defilata calcia col destro: gol. Forse qualche responsabilità di Pegorin in quest’occasione. (FOTO ESULTANZA)

36′ Scimia ci prova da lontano; Pegorin si tuffa e devia il pallone.

44′ Giallo a Celli che stende Russotto che era partito in contropiede, uno dei rari strappi della Samb.

45′ Lo stesso Russotto si incarica della battuta: palla larga a destra dove l’azione di Rapisarda di perde. Finisce qui il primo tempo.

Secondo tempo

1′ Girandola di cambi per tutte e due le squadre. Ferrante per Filippini e Konate per Sosa nel Fano. La Samb ne cambia tre: dentro Gemignani per Signori, Gelonese per Islamaj e Cecchini per Di Pasquale.

2′ CAMBIO DI MODULO PER ROSELLI. Il modulo sembra passare a un 4-3-1-2 con Rapisarda che va a fare la mezz’ala destra, Cecchini il terzino a sinistra con Gemignani dalla parte opposta. Gelonese sta in mezzo con Bove e Ilari dietro a Russotto e Stanco.

5′ Russotto riceve un mezzo rimpallo in area e calcia al volo col sinistro fuori di poco.

10′ Bove va lungo per Rapisarda che sul secondo palo prova a chiudere col destro: para Voltolini. (FOTO)

13′ Giallo a Gelonese che stende vistosamente Tascone.

15′ Altro cambio nel Fano: fuori Mancini e dentro Cernaz che fa l’attaccante assieme a Ferrante adesso nel 3-5-2 di Epifani.

19′ Dentro pure Calderini: esce Stanco nei rossoblu, autore di una prova abbastanza opaca in cui è anche stato servito pochissimo.

24′ Bove prova a innescare Ilari in area, il 20 controlla con la testa ma poi si fa rimontare da Magli.

25′ Dentro Lulli e Selasi nel Fano per Scimia e Tascone. Fuori invece Rapisarda per Rocchi nei rossoblu.

32′ Bell’azione di Ilari che recupera palla sull’out di destra e mette in mezzo un bel pallone col mancino su cui si avventa in tuffo Bove: palla fuori non di molto.

38′ Calderini si prende il fondo e mette una palla tesa che Russotto provia a deviare ma Voltolini è bravo a metterci una pezza. (FOTO)

40′ Giallo a Lulli che sgambetta Russotto. Punizione che lo stesso numero 32 sventaglia in area: il pallone arriva sul secondo palo dove Miceli la spara altissima prendendosi i fischi di un pubblico che di certo oggi non ha gradito la prestazione offerta dai rossoblu.

45′ Concessi 3 minuti di recupero. Nel frattempo Calderini prova il cross da sinistra ma si fa murare ingenuamente.

45’+1 Pallone dentro per Russotto, sponda di testa per Biondi che incorna a sua volta ma mette a lato malamente.

45′ + 3 GOL DELLA SAMB! RUSSOTTO! I rossoblu la riprendono proprio allo scadere con un gran gol di Russotto che si accentra da sinistra e calcia di destro sul palo più lontano! Gran gol davvero! (FOTO)

45′ + 3 Finisce qui il tempo regolare. Si va ai supplementari.

Primo tempo supplementare

5′ Biondi atterra Ferrante lanciato verso l’area: giallo e punizione dal limite per il Fano.

6′ Batte Lulli con la palla che si stampa sulla barriera.

