I rossoblu con tanti titolari in campo, Fano con 5 under 21 e avanti col gol di Filippini dopo i primi 45 minuti. Samb che fa fatica e viene salvata solo da un eurogol di Russotto al 93′. Poi supplementari e rigori dove proprio Russotto segna quello decisivo

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Tutto pronto per Samb-Fano (al via ore 18 e 30), gara valida per il primo turno di Coppa Italia, gara unica. In caso di pareggio si va ai supplementari. Roselli, un po’ a sorpresa opta per una formazione non troppo diversa da quella che ha pareggiato col Monza. Ci sono dal 1′ Russotto, Stanco, Signori, Miceli e Rapisarda. Tra le novità Pegorin in porta, Biondi e DiPasquale dietro, con quest’ultimo schierato da terzino sinistro, Bove e il giovane Islamaj a centrocampo.

Nel Fano di Massimo Epifani (ex allenatore di Pescara e San Nicolò) un turn-over più sostanzioso invece: restano in panchina sia Lazzari che i due ex rossoblu Lulli e Fioretti. I granata, visti gli uomini in distinta, potrebbero schierarsi con una difesa a tre (3-5-2) costituita da Sosa, Magli e Celli. Setola e Diallo esterni e Tascone, Scimia, Ndiaye in mezzo al campo. Davanti Filippini e Mancini. Quattro nati nel ’99 per il Fano e un ’98 in campo.

Formazioni:

Samb (4-4-2): Pegorin, Rapisarda(25′ st Rocchi), Miceli, Biondi, Di Pasquale(1′ st Cecchini), Russotto, Signori(1′ st Gelonese), Bove, Islamaj(1′ st Cecchini), Ilari, Stanco(19′ st Calderini). A disp.: Sala, Gelonese, Zaffagnini, Calderini, Kernezo, Demofonti, Rochhi, De Paoli, Cecchini, Gemignani. Allenatore: Giorgio Roselli.

Fano (3-5-2): Voltolini, Sosa(1′ st Konate), Celli, Magli, Setola, Tascone(25′ st Lulli), Scimia(25′ st Selasi), Ndiaye, Diallo, Filippini(1′ st Ferrante), Mancini(15′ st Cernaz). A disp.: Sarr, Vitturini, Konate, Ferretti, Ferrante Cernaz, Morselli, Lazzzari, Selasi, Lulli. Allenatore: Massimo Epifani

Arbitro: Luigi Carella di Bari (Micaroni/Di Giacinto)

Note:

Marcatori: 29′ pt Filippini (F)

Ammoniti: 44′ pt Celli (F), 13′ st Gelonese(S), 28′ st Miceli (S), 40′ Lulli (S), 5′ pts Biondi (S), 4′ sts Konate (F)

Espulsi:

Angoli:

DIRETTA

Primo tempo

1′ Come da previsioni la Samb va in campo col 4-4-2. Russotto fa l’esterno destro, Ilari a supporto di Stanco. Bove e Signori i centrali. Il Fano col 3-5-2: davanti Mancini e Filippini.

9′ La prima azione degna di nota arriva al 9′: Islamaj prende palla sulla sinistra si accentra e fa partire il destro su cui Voltolini vola! (FOTO)

13′ Sciabolata dalla lunga distanza per il Fano che coi difensori va a cercare Diallo in allungo sulla sinistra. esce sicuro Pegorin. (FOTO)

15′ Altro pallone profondo a cercare l’inserimento di Filippini, Pegorin esce e arpiona il pallone togliendolo dalla testa del numero 7 granata.

25′ Russotto prova a distendersi in contropiede ma la squadra fa fatica a salire rapidamente e l’azione si perde. Dalle tribune qualcuno inizia a mormorare.

28′ Schema da punizione del Fano che quasi prende d’infilata la difesa rossoblu che si salva con Miceli.

29′ GOL DEL FANO. Lancio a cercare Filippini per il Fano, il pallone ha uno strano rimbalzo che forse inganna anche i difensori, poi Filippini entra in area e da posizione defilata calcia col destro: gol. Forse qualche responsabilità di Pegorin in quest’occasione. (FOTO ESULTANZA)

36′ Scimia ci prova da lontano; Pegorin si tuffa e devia il pallone.

44′ Giallo a Celli che stende Russotto che era partito in contropiede, uno dei rari strappi della Samb.

45′ Lo stesso Russotto si incarica della battuta: palla larga a destra dove l’azione di Rapisarda di perde. Finisce qui il primo tempo.

Secondo tempo

1′ Girandola di cambi per tutte e due le squadre. Ferrante per Filippini e Konate per Sosa nel Fano. La Samb ne cambia tre: dentro Gemignani per Signori, Gelonese per Islamaj e Cecchini per Di Pasquale.

2′ CAMBIO DI MODULO PER ROSELLI. Il modulo sembra passare a un 4-3-1-2 con Rapisarda che va a fare la mezz’ala destra, Cecchini il terzino a sinistra con Gemignani dalla parte opposta. Gelonese sta in mezzo con Bove e Ilari dietro a Russotto e Stanco.

5′ Russotto riceve un mezzo rimpallo in area e calcia al volo col sinistro fuori di poco.

10′ Bove va lungo per Rapisarda che sul secondo palo prova a chiudere col destro: para Voltolini. (FOTO)

13′ Giallo a Gelonese che stende vistosamente Tascone.

15′ Altro cambio nel Fano: fuori Mancini e dentro Cernaz che fa l’attaccante assieme a Ferrante adesso nel 3-5-2 di Epifani.

19′ Dentro pure Calderini: esce Stanco nei rossoblu, autore di una prova abbastanza opaca in cui è anche stato servito pochissimo.

24′ Bove prova a innescare Ilari in area, il 20 controlla con la testa ma poi si fa rimontare da Magli.

25′ Dentro Lulli e Selasi nel Fano per Scimia e Tascone. Fuori invece Rapisarda per Rocchi nei rossoblu.

32′ Bell’azione di Ilari che recupera palla sull’out di destra e mette in mezzo un bel pallone col mancino su cui si avventa in tuffo Bove: palla fuori non di molto.

38′ Calderini si prende il fondo e mette una palla tesa che Russotto prova a deviare al volo ma Voltolini è bravo a metterci una pezza. (FOTO)

40′ Giallo a Lulli che sgambetta Russotto. Punizione che lo stesso numero 32 sventaglia in area: il pallone arriva sul secondo palo dove Miceli la spara altissima prendendosi i fischi di un pubblico che di certo oggi non ha gradito la prestazione offerta dai rossoblu.

45′ Concessi 3 minuti di recupero. Nel frattempo Calderini prova il cross da sinistra ma si fa murare ingenuamente.

45’+1 Pallone dentro per Russotto, sponda di testa per Biondi che incorna a sua volta ma mette a lato malamente.

45′ + 3 GOL DELLA SAMB! RUSSOTTO! I rossoblu la riprendono proprio allo scadere con un gran gol di Russotto che si accentra da sinistra e calcia di destro sul palo più lontano! Gran gol davvero! (FOTO)

Russotto esulta sotto la Nord(FOTO)

45′ + 3 Finisce qui il tempo regolare. Si va ai supplementari.

Primo tempo supplementare

5′ Biondi atterra Ferrante lanciato verso l’area: giallo e punizione dal limite per il Fano.

6′ Batte Lulli con la palla che si stampa sulla barriera.

14′ Setola prova a puntare l’uomo per andare sul fondo: chiuso da Cecchini.

15′ Si chiude praticamente senza emozioni di sorta il primo tempo supplementare. Partita veramente scialba finora.

Secondo tempo supplementare

4′ Trattenuta reiterata di Konate su Russotto, giallo inevitabile per il difensore del Fano.

8′ Ci prova ancora Calderini dal fondo, cross sballato però.

14′ Altra palla in area per Calderini che però se l’allunga troppo.

15′ Finisce anche il secondo extra-time. Senza reti. Si va ai rigori.

Calci di rigore

La Samb vince il sorteggio. I rigori si batteranno sotto la Nord. Comincia la Samb.

1° RIGORE

Rocchi contro Voltolini: GOL

Ferrante contro Pegorin: PARA PEGORIN!!!

2° RIGORE

Calderini: GOL

Cernaz per il Fano: GOL

3° RIGORE

Ilari: GOL

Konate: TRAVERSA!

4° RIGORE

Russotto: GOL!!

La Samb passa il turno: 4-1 ai calci di rigore, 5-2 il risultato finale.

