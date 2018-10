Il successo di Sposi in Villa è frutto di un’ambientazione da sogno. Una villa stupenda, suoni melodiosi e sensazioni uniche accompagnano i visitatori, durante tutta la permanenza. L’edizione 2018 si tiene il 20 e 21 ottobre presso villa Bocca Bianca a Cupra Marittima.

Come ogni edizione, le coppie prossime al sì hanno l’opportunità di incontrare professionisti selezionati per aiutarle a creare il matromonio dei loro sogni (dall’abito al fotografo all’auto cerimoniale, ecc), ma non finisce qui. Sabato 20 ogni futura sposa potrà diventare “Sposa per un giorno”, indossando l’abito che desidererà direttamente in fiera. Oltre a spettacoli di vario genere tra cui l’affascinante sfilata di moda (con abiti della nuova collezione sposa/sposo e damigelle), che si tiene la domenica pomeriggio, con la presentazione di acconciature, trucco, abiti da cerimonia per l’anno 2018-19. Numerosi sconti, ricchi premi in palio e un appetitoso buffet di frutta e di dolci gratuito per le coppie.

La signora Oriana Simonetti, organizzatrice dell’evento sposi, grazie alla sua agenzia “Oriana grandi eventi”, è sempre attenta alla ricerca delle migliori aziende, di Marche e Abruzzo.

Organizzazione :www.orianagrandieventi.it info 3472629136

