SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Diramato il Programma della Festa del Patrono, San Benedetto Martire, edizione 2018.

Ecco tutti gli eventi, civili e religiosi:

giovedì 11 ottobre

Ore 20.45 | Teatro Concordia

Buon Compleanno Concordia

Festa per i 10 anni dalla riapertura del Teatro

SYRIA “Perché non canti più…”

Concerto-spettacolo per Gabriella Ferri

venerdì 12 ottobre

Ore 18.30 | Piazza Bice Piacentini

Il vernacolo: dalla scuola alla piazza

Rappresentazione in vernacolo sambenedettese

a cura dell’ ISC SUD

Scuola Secondaria di primo grado “L. Cappella”

Ore 21 | Piazza Sacconi

“Camminata de Sudendre

Camminata per San Benedetto Martire”

Sesta edizione – a cura del Circolo Acli “Oscar Romero”

in collaborazione con l’Ufficio per la pastorale, sport, turismo

e tempo libero Diocesi di San Benedetto del Tronto

nell’ambito del progetto “Gli itinerari della fede”

Dalle 20.30 | Piazza Bice Piacentini

Spettacolo di cabaret

con Gianluca Impastato

e gli “Outlet Live Band”

sabato 13 ottobre

Ore 10 | Abazia di San Benedetto Martire

Santa Messa per nonni e nipoti

Ore 10,30 I Sala consiliare

Cerimonia di consegna del “Gran Pavese Rossoblù”

ore 11 | Per le vie del Centro Storico

“Caccia al tesoro nonni e nipoti”

a cura dei ragazzi dell’Oratorio e dell’A.C.R.

ore 12 | Piazza Bice Piacentini

“Buffet con i Nonni”

offerto dall’ Ass. Culturale “Amici del Paese Alto”

dalle ore 15 | Piazza Sacconi

Il Borgo dei balocchi

Area bimbi con gonfiabili, giochi e animazione

ore 16.15 | Processione

Partenza dalla Cattedrale Madonna della Marina accompagnata dalla Banda cittadina

ore 17 | Abazia di San Benedetto Martire

Solenne Celebrazione

presieduta da S. E. Mons. Carlo Bresciani

Riconsegna della chiave della città

al Santo Patrono da parte del Sindaco

ore 18.30 | vie del Centro Storico

Concerto del corpo bandistico

“Città di San Benedetto del Tronto”

ore 20 | Piazza Bice Piacentini

Proiezione documentario

“Il Ballarin, La Fossa dei Leoni”

realizzato a cura dell’ass. Curva Nord Massimo Cioffi

ore 21.30 |

“Family Show”

Gran varietà di musica e spettacolo

per tutta la famiglia

domenica 14 ottobre

Ore 9 | Campo di Calcio La Rocca

3° Torneo di calcio “Amadio Basilio”

A cura della S.S. Torrione Calcio

Dalle ore 12,30 | Piazza Piacentini

“Lu pranze de ‘na vòte” – Menù fisso

ore 15 | Piazza Sacconi

Mostra statica di Vespe d’epoca

a cura del Vespa Club Sambenedettese

ore 15 | Piazza Sacconi

“Salute in cammino San Benedetto”

camminata tra le vie del centro storico e visita guidata della Torre dei Gualtieri, Palazzo Piacentini e dell’Abazia di San Benedetto Martire

a cura di U.S. Acli Marche e Asur Marche

dalle ore 15.30 | Piazza Sacconi

“Street Circus” – by Takimiri

Simpatici clown, giocolieri, mangiafuoco,

acrobati e laboratori di circo…

per un pomeriggio fantastico!

ore 15.30 | Salone Parrocchiale

Ottava tappa del Campionato provinciale

singolo di Burraco dell’U.S. Acli

organizzato in collaborazione con Coop Alleanza

ore 16.30 | Hotel Solarium

Porto d’Ascoli Che storia!

Il relitto: un tesoro in fondo al nostro mare

a cura dei Comitati di Quartiere Porto d’Ascoli

ore 19 | Piazza Bice Piacentini

Premiazioni 3° Torneo di Calcio

Amadio Basilio

ore 21 | Piazza Bice Piacentini

Artisti Show

Kermesse di balli, canti, cabaret ospiti

a sorpresa. Special guest: Angelo Carestia

Presenta: Angela Speca

ore 23.30 | Piazza Sacconi

Incendio della Torre

12 | 13 | 14 ottobre

Mostra fotografica “Obiettivo Paese Alto”

Performance d’arte: “La piazza: cuore della città”

A cura di Alessandra di Nicolò – Si ringrazia Pierfà Modacapelli e Overland

Apertura straordinaria di Palazzo Piacentini

apertura stand Gastronomici dalle ore 17

Piazza Bice Piacentini – struttura completamente al coperto

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 10 volte, 31 oggi)