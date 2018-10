Alla presenza di autorità civili e sportive, sono state presentate le squadre al completo della De Mitri, che sabato debutterà nel campionato di serie B2, della Offerte Villaggi.com che disputerà il campionato di serie D e della Vpm Under 13 sono sfilate sul palco appositamente approntato per l’evento sportivo

PORTO SANT’ELPIDIO – La rinnovata Piazza Garibaldi di Porto Sant’Elpidio ha accolto la presentazione alla cittadinanza di tre delle formazioni di pallavolo femminile di Volley Angels Project. Alla presenza di autorità civili e sportive, le squadre al completo della De Mitri – che sabato debutterà nel campionato di serie B2, unica compagine della provincia di Fermo a militare in questa categoria -, della Offerte Villaggi.com che disputerà il campionato di serie D e della Vpm Under 13 sono sfilate sul palco appositamente approntato per l’evento sportivo.

Erano presenti l’assessore allo sport del comune di Porto Sant’Elpidio Elena Amurri, che è stata omaggiata di una maglia personalizzata della Offerte Villaggi.com recante il marchio del comune che la squadra porterà per tutto il campionato, il consigliere regionale della Federazione Italiana Pallavolo Lorenzo Giacobbi, il presidente del comitato territoriale Ascoli-Fermo della Fipav Fabio Carboni e il delegato territoriale del Coni di Fermo Vincenzo Garino.

Dopo le ragazze della B2, che sabato esordiranno in casa – Palestra Nardi di Porto San Giorgio, ore 21, contro il Castelbellino, definita la Juventus del raggruppamento per la sua forza – e che hanno ricevuto il riconoscimento del pubblico presente, sono salite sul palco le giovanissime componenti della Offerte Villaggi.com, quasi tutte originarie di Porto Sant’Elpidio.

Questa formazione è la più giovane di tutto il campionato di serie D, ma sarà anche il nucleo portante della Adriaservice, che parteciperà alla Under 16 e proprio domenica scorsa ha vinto l’ottava edizione del torneo giovanile “Don Celso”, svoltosi a Fermo.

Infine è stata la volta della Vpm Under 13 a ricevere l’applauso dei presenti. Si tratta di una squadra composta esclusivamente da ragazze di Porto Sant’Elpidio che nella passata stagione agonistica hanno vinto il titolo di campionesse territoriali di categoria e sono vice campionesse regionali Under 13.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 1 volte, 1 oggi)