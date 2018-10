PORTO SAN GIORGIO – Cantautore pop – rock, in arte GiaLP, l’artista emergente Gianluca Pieragostini di Porto San Giorgio si divide tra la professione di fisioterapista e la passione per la musica.

“Sono sempre stato in mezzo a due mondi, – afferma il cantautore – quello della ginnastica e quello della musica, da sempre la mia passione. “Pazzo di te’ e’ il mio quinto singolo, uscito il 16 settembre, che potete ascoltare nel mio canale youtube “giaLP”.

“Sin dall’infanzia, ho coltivato la mia passione per la musica con lo studio della ‘grammatica’ musicale, suonavo la chitarra e mi dedicavo al canto. Dall’età di 20 anni, ho iniziato a scrivere canzoni. Da febbraio 2018, grazie all’amicizia e alla collaborazione con Alessio Ventura, musicista romano, che ha partecipato anche al festival di Sanremo, sono riuscito a far conoscere la mia musica.”

Il cantautore Gialp racconta le sue canzoni come “evasive e riflessive, testi ironici con un filo conduttore, la liberta’, come concept dell’ album, che porta il titolo di ‘Turista della musica’”.

Grazie al suo coraggio, alla voglia di emergere, alla smisurata passione per la musica, è riuscito a proporsi al pubblico come artista, riscuotendo interesse e ammirazione. Attraverso il suo canale Youtube “GiaLP” ha scelto di pubblicare i suoi singoli “Roma e ti gira la testa”, “Tutti a cercar fortuna”, “Mi manchi a mezzanotte”, “Le luci dell’anima”.

Il suo ultimo singolo “Pazzo di te” è un mix tra rock ed elettronica, con la collaborazione dei musicisti Alessio Ventura e Dario Benedetti, la videomaker regista Marta Coco, l’attrice cantante e doppiatrice presente nel video Rita Pilato Cleofa e Silvia Calistro. Il video è stato girato in due piazze romane e presso Villa Il Cannone a Marina Palmense.

“Non è facile per un artista emergente farsi conoscere, – conclude GiaLP – il mio obiettivo per ora è quello di divertirmi, condividere le mie canzoni, far appassionare tante persone al mio genere musicale pop rock. Ho scritto diversi testi, ancora da registrare e pubblicare, mi piacerebbe che qualche autore famoso potesse interessarsi al contenuto delle mie opere musicali”.

