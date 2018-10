SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sabato 6 ottobre è stato premiato il vincitore del contest #dovetileggo #biblionottambuli promosso da Amministrazione comunale e Igers Piceni (la comunità di fotografi e appassionati che pubblicano i propri scatti sul Piceno su Instagram): perdersi nella lettura immersi nel nostro territorio piceno era il tema proposto nell’ambito delle iniziative di “Biblionottambuli”, la notte dedicata alla biblioteca e al piacere della lettura svoltasi il 29 settembre.

Pietro Laureati, alias pietrolau1, si è aggiudicato un e – reader (un lettore di libri elettronici) Kobo Aura offerto dalla ditta Linea Ufficio di San Benedetto del Tronto e il premio è stato consegnato in Biblioteca dall’Assessore alla Cultura Annalisa Ruggieri alla presenza del consigliere Stefano Muzi, del Dirigente del Settore Cultura Pietro D’angeli e di Valeria Capriotti in rappresentanza degli Igers piceni.

“Ho espresso le felicitazioni mie personali e dell’Amministrazione tutta al vincitore – dice l’assessore Ruggieri – ma ho rivolto un grazie di cuore a tutti i partecipanti e alla vivace comunità degli instagramers del nostro territorio che hanno saputo offrire un valore aggiunto al programma allestito per “Biblionottambuli” cimentandosi in un concorso che ci ha donato tante bellissime suggestive fotografie imperniate sul tema della lettura. Anche così si promuove la passione per i libri”.

