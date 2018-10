SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Terzo pareggio in cinque gare per i rossoblu che ritardano ancora l’appuntamento con la prima vittoria di stagione. Le impressioni dei protagonisti.

Franco Fedeli: “Nel primo tempo ho visto una buona Samb. Poi nella ripresa ci siamo tirati un po’ indietro anche se loro sono cresciuti, il pareggio è giusto. Non riusciamo a chiuderci e ripartire, è la terza volta che ci facciamo riprendere un gol di vantaggio. Stanco? Oggi ha fatto una grossa partita, speriamo che esca fuori. Oggi è stato il migliore in assoluto. Il Monza? Nel secondo tempo, a tratti, ci hanno messi sotto. La partita è finita e noi abbiamo tre punti. Che dobbiamo fare, andiamo avanti. Torno a Roma avendo visto una Samb leggermente migliore.”

Marco Zaffaroni (mister del Monza). “E’ stata una partita in grande equilibrio nel primo tempo, loro ci aspettavano per ripartire con dei giocatori forti sulle fasce, dovevamo attaccare ma in maniera equilibrata. La partita l’abbiamo giocata per vincere, è finita in pareggio e dobbiamo accettarlo. Risultato giusto? Quello che dice il campo è sempre giusto. Dobbiamo capire che tutte le gare saranno così. Sulla nuova proprietà Berlusconi. “Mi sento fortunato con la nuova proprietà? Mi sento come tutti gli allenatori, sicuramente è arrivata una proprietà importante che non ha bisogno di presentazioni ma per un allenatore è sempre dura, è sempre una responsabilità. Mi sento come tutti gli altri mister.”

Reginaldo: “I tre mesi che son stato qui sono stati belli, ho salutato parecchia gente. Non posso considerarmi un ex perché non ho mai giocato. Ho ringraziato il presidente perché mi ha dato una possibilità due anni fa e da allora ho rilanciato la mia carriera. Perché non ho firmato con la Samb? Per i motivi che sanno tutti, non abbiamo trovato l’accordo economico.Come ho visto la Samb? Per quello che ho visto può dire la sua quest’anno”.

