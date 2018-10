Samb più combattiva rispetto alle ultime uscite ma non basta per centrare la prima vittoria stagionale. Gran gol in contropiede per Stanco che si riscatta. Jefferson però strozza l’urlo in gola al Riviera

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Tutto pronto per la Samb-Monza, anticipo serale della 5^ giornata del girone B di Serie C. I rossoblu, ancora a caccia delle prima vittoria stagionale, cercano il riscatto dopo una settimana molto movimentata che ha portato all’esonero di Giuseppe Magi. Prima panchina per il suo sostituto Giorgio Roselli che se la deve vedere contro i brianzoli che hanno già fatto 3 su 4 nelle prime partite.

La Samb schiererà Rapisarda a centrocampo, da esterno destro con Calderini dall’altra parte nel 4-4-2. Cecchini e Gemignani da terzini per la prima volta assieme dall’inizio. Miceli-Zaffagnini e Signori-Gelonese le cerniere di difesa e centrocampo. Davanti torna Stanco titolare con Russotto. Nel Monza invece panchina per il “quasi ex” Reginaldo. Davanti nel 4-4-2 di Zaffaroni ci sono Ceccarelli e Sacha Cori.

Stanco torna titolare

FORMAZIONI

Samb (4-4-2): Sala, Gemignani, Miceli, Zaffagnini, Cecchini, Rapisarda, Signori, Gelonese, Calderini, Russotto(35′ st Ilari), Stanco. A Disp.: Pegorin, Biondi, Di Pasquale, Bove, Kernezo, Rinaldi, Demofonti, Rocchi, Ilari, Islamaj, De Paoli. All.: Giorgio Roselli.

Monza (4-4-2): Liverani, Caverzasi(45′ +1 st Adorni), Riva, Negro, Tentardini, D’Errico, Barba, Giorno(24′ st Iocolano), Giudici, Ceccarelli(15′ st Jefferson), Cori(24′ st Reginaldo). A Disp.: Sommariva, Palesi, Origlio, Reginaldo, Brero, Jefferson, Tomaselli, Brignoli, Adorni, Andreoli, Otele, Iocolano. All.: Marco Zaffaroni.

Arbitro: Luca Zuffelli di Udine. Assistenti: Francesco Bruni di Udine e Paolo Laudato di Taranto.

Note:

Marcatori: 38′ pt Stanco (S), 33′ st Jefferson (M)

Ammoniti: 29′ pt Miceli (S), 41′ st Calderini (S), 43′ st D’Errico (M)

Espulsi:

Angoli: 2-1

DIRETTA

Primo tempo

1′ Partiti, entrambe le squadre schierano in campo un 4-4-2. Nella Samb gli esterni di centrocampo sono Rapisarda e Calderini, nel Monza ci sono invece Giudici a destra e D’Errico a sinistra. Nei brianzoli la linea a 4 di difesa davanti a Liverani è formata da Caverzasi, Negro, Riva e Tentardini. In mezzo al campo Giorno e Barba. Davanti, come detto, Cori e Ceccarelli.

La formazione del Monza

3′ Cori prova ad arrivare su un pallone lungo ma nello slancio va a sbattere contro i cartelloni sul fondo. Dopo qualche istante si rialza.

8′ Cecchini guadagna il fondo sulla sinistra, poi il cross molto alto su cui Rapisarda, sul secondo palo, non riesce ad arrivare.

9′ Giudici scappa alla difesa rossoblu e prova ad involarsi, rinviene bene Zaffagnini che chiude.

11′ Il terzino sinistro del Monza Tentardini sfrutta una sovrapposizione ricevendo palla da D’Errico e crossa: in mezzo stacca di testa Cori, palla alta.

14′ Bella discesa di Cecchini, traversone in mezzo per Stanco che la spizza di testa: vola Liverani! OCCASIONE PER STANCO!

17′ Punizione dalla trequarti per la Samb. Russotto va a cercare i saltatori e trova Zaffagnini: colpo di testa che va a finire fuori di poco!

25′ Mischia in area, Gelonese prova a ributtarla al centro ma l’arbitro vede qualcosa e ferma tutto fischiando un fallo in attacco.

27′ Cecchini pesca Russotto in campo aperto e proiettato verso l’area ma si alza la bandierina: fuorigioco per il numero 32.

34′ Si fa vedere il Monza adesso. Pallone pilotato sulla destra a cercare Giudici che la mette giù e invece di crossare prova il tiro di controbalzo: alto.

36′ Contrasto duro fra Gelonese e Barba che salta addosso al centrocampista rossoblu. Punizione dai 30 metri per la Samb. Palla in mezzo di Russotto lenta e facile preda di Liverani.

38′ GOOOOL DELLA SAMB! Stanco se ne va in campo aperto, controlla di testa e si invola verso l’area, arrivato davanti a Liverani conta i passi e lo batte col sinistro! Samb in vantaggio! VIDEO DELLA REAZIONE DELLO STADIO

43′ Russotto prova il cross forte e teso da calcio di punizione: Liverani si tuffa e respinge coi pugni!

45′ Niente recupero, finisce il primo tempo. Rossoblu in vantaggio 1-0.

Secondo tempo

1′ Riparte la sfida, in campo gli stessi 22 della prima frazione.

2′ Primo angolo per il Monza, pallone basso bucato dai rossoblu e Giudici in mezzo tutto solo la spara alto! OCCASIONE MONZA!

3′ Russotto si prende il fondo e cerca Stanco che ci mette il piede ma viene murato da Riva!

4′ Altro capovolgimento di fronte, palla a D’Errico che si gira e calcia: fuori di poco! Che partita adesso!

5′ Ceccarelli steso al limite dell’area, punizione pericolosissima sul vertice sinistro per il Monza adesso.

6′ Giudici sulla palla, parte il destro che si perde sul fondo dopo aver sfiorato il palo alla sinistra di Sala.

12′ Giudici punta Cecchini, poi rientra e crossa col destro: deviazione di Cori di testa e palla che schizza alta sopra la traversa.

14′ Il Monza adesso ha alzato il baricentro. Altra azione avvolgente che porta D’Errico al cross da sinistra, in mezzo Cori si allaccia con Zaffagnini e chiede il rigore. Non c’è nulla per Zuffelli.

15′ Primo cambio nel Monza: dentro Jefferson per Ceccarelli, abbastanza impalpabile.

16′ Rapisarda affossato sulla trequarti. Punizione per Russotto che va verso la porta col destro ma si fa murare dalla barriera.

24′ Zaffaroni si gioca due assi dentro Reginaldo e Iocolano, al debutto. Fuori Sacha Cori e Giorno. Fischi per il brasiliano.

26′ Proprio Reginaldo riceve palla in area e gira col sinistro alto non di molto!

28′ Palla persa in uscita dai brianzoli, la recupera Russotto che cede all’accorrente Calderini sulla sinistra. Il numero 10 entra in area e se la porta sul sinistro poi la mette tesa in mezzo dove Signori non ci arriva per poco!

33′ Ha pareggiato il Monza. Jefferson si ritrova in area da solo e la piazza centrale. 1-1.

35′ Primo cambio per Roselli. Dentro Ilari per Russotto. Il centrocampista ex Teramo si va a mettere proprio dietro a Stanco.

37′ Erroraccio di Riva per il Monza che la regala a Ilari al limite dell’area. Il numero 20 non vede l’inserimento a destra di Rapisarda e si incarta dalla parte opposta. Che occasione sfumata!

39′ Calderini sulla sinistra se la sposta e va al cross in mezzo dove Ilari si avvita alla grande e trova l’impatto al volo ma mette alto!

41′ Giallo a Calderini che stende D’Errico partito in contropiede. Punizione dalla fascia destra.

42′ Si va a cercare i saltatori dentro l’area e Negro la stampa di testa sulla traversa, che brividi!

45′ Grande azione di Calderini che porta a spasso due avversari sulla sinistra, palla poi per l’accorrente Signori che calcia ma viene rimpallato. Poi Rapisarda va a caricare Liverani con Signori che insacca ma il fallo è evidente.

45′ Concessi 3 minuti di recupero.

45′ + 3 Succede poco e niente e finisce qui la gara. Samb che trova il terzo pari in 5 gare ma che esce comunque delusa visto che i rossoblu erano riusciti a a passare in vantaggio. Poi Jefferson fredda lo stadio a 12′ dal termine. Lo stadio applaude comunque i giocatori rossoblu, che oggi hanno mostrato una buona intensità.

