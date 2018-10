La società ligure, però, al momento non sta disputando le partite in terza serie dopo che il ricorso per il ripescaggio in B è stato accolto. Si attendono sviluppo in merito, nel frattempo porte aperte all’ex calciatore di Bari, Roma, Real, Milan, Inter, Parma e Sampdoria

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il campionato di serie C potrebbe presto accogliere un giocatore che per anni ha fatto la differenza in Italia e in Europa. Sfumato il sogno Kakà per il Monza, da poco rilevato da Silvio Berlusconi con Amministratore Delegato Adriano Galliani, un altro club della terza serie apre le porte da un illustre personaggio sportivo.

Parliamo di Antonio Cassano, ex giocatore di Bari, Roma, Real Madrid, Sampdoria, Milan, Inter e Parma nonché della Nazionale Italiana.

La Virtus Entella, squadra militante in Lega Pro nel girone A, ha annunciato che il calciatore barese si allenerà da lunedì 8 ottobre con la squadra ligure, senza vincolo contrattuale. Una sorta di provino per rimettere in forma il 36enne di Bari e verificare, in futuro, un possibile tesseramento.

Tante volte il campione di Bari Vecchia aveva espresso il desiderio di giocare a calcio dopo gli ultimi “stop”. Ora arriva questa possibilità, in Lega Pro. Una decisione facilitata anche dalla poca distanza con Genova, dove Cassano risiede con la sua famiglia.

C’è comunque da dire che la società ligure, però, al momento non sta disputando le partite in terza serie: il ricorso per un clamoroso ripescaggio in serie B pare sia stato accolto dal Coni. Si attendono sviluppi in merito per un clamoroso ritorno tra i cadetti. Nel frattempo ha giocato solo una gara ufficiale, vinta in trasferta contro il Gozzano.

I liguri erano scesi in Lega Pro lo scorso anno dopo aver perso i Play Out con l’allora Ascoli Picchio. Un doppio zero a zero che condannò alla retrocessione il Club di Chiavari per la peggior posizione in classifica ottenuta durante il torneo cadetto.

